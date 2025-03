Pakistán rescata a 155 rehenes de un tren, y decenas siguen retenidos

Por Asif Shahzad

ISLAMABAD, 12 mar (Reuters) - El ejército paquistaní ha rescatado a 155 pasajeros de un tren que fue secuestrado por combatientes separatistas en el suroeste del país, informaron el miércoles fuentes de seguridad. El Gobierno dijo que estaba en marcha una operación para rescatar a decenas de personas que aún permanecen secuestradas. Los milicianos volaron una vía férrea y abrieron fuego contra el tren el martes cuando viajaba de Quetta, capital de Baluchistán, a Peshawar, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. El Ejército de Liberación Baluchi (BLA), grupo étnico armado, reivindicó la autoría del ataque y amenazó con empezar a ejecutar rehenes si no se liberaba en 48 horas a los presos políticos, activistas y desaparecidos baluchíes que, según dijo, habían sido secuestrados por el ejército. Los milicianos han hecho que personas con "chaquetas suicidas" se sienten junto a algunos de los rehenes, dijeron múltiples fuentes que pidieron no ser identificadas. No especificaron el número de personas retenidas, pero el Ministerio del Interior dijo en un comunicado que se estaba llevando a cabo una operación para rescatarlas.

El BLA dijo el martes que mantenía secuestradas a 214 personas y una fuente de seguridad dijo a Reuters que había 425 pasajeros en el tren cuando fue atacado. El número de milicianos implicados en el ataque no estaba claro. Fuentes de seguridad dijeron el miércoles que hasta el momento habían muerto 27 personas. El BLA es el mayor de varios grupos armados étnicos que luchan contra el gobierno de Pakistán en la provincia de Baluchistán, rica en minerales y fronteriza con Afganistán e Irán.

(Informaciónde Asif Shahzad; redacción de Sakshi Dayal; edición de Kate Mayberry y Raju Gopalakrishnan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)