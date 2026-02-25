Pakistán teme ataques de milicianos tras los bombardeos aéreos en Afganistán

Por Asif Shahzad y Mubasher Bukhari

ISLAMABAD, 25 feb (Reuters) -

Pakistán ha reforzado la seguridad y detenido a decenas de sospechosos ante el temor de una oleada ‌de ataques milicianos tras sus ataques ‌aéreos ⁠en Afganistán, según dijo el miércoles el viceministro del Interior pakistaní.

"Nuestras fuerzas están en alerta máxima para combatir cualquier ataque", dijo el ministro, Talal Chaudhry, a Reuters. "Ya se sabe que ​los milicianos ⁠siempre reaccionan ⁠cuando vamos tras sus escondites en Afganistán".

Pakistán llevó a cabo ataques aéreos contra objetivos en Afganistán durante el ​fin de semana, que según afirmó eran objetivos milicianos responsables de una serie de ataques suicidas con ‌bombas perpetrados recientemente en territorio pakistaní. Islamabad culpa a Kabul de permitir ​que los combatientes utilicen Afganistán como refugio seguro. ​Kabul niega las acusaciones y afirma que los grupos milicianos son un problema interno de Pakistán.

Las fuerzas paquistaníes y afganas intercambiaron disparos a lo largo de su frontera el martes, y cada bando acusó al otro de iniciar el enfrentamiento.

También se han producido varios ataques milicianos, entre ellos la emboscada a un vehículo policial en la ciudad de Kohat, en ​la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, en Pakistán, en la que murieron cinco agentes y dos civiles, y un ataque suicida con bomba en un puesto ⁠de control que causó la muerte a dos policías.

Chaudhry afirmó que los ataques de represalia de los milicianos demostraban la tesis de Islamabad ‌de que tenían vínculos en Afganistán, y añadió que las fuerzas habían evitado varios ataques en las últimas semanas y detenido a varios sospechosos, entre ellos afganos.

Las fuerzas de seguridad han acelerado las operaciones de búsqueda y de inteligencia y "han detenido a decenas de presuntos milicianos, sus controladores y sus facilitadores", dijo el ministro.

Varias fuentes añadieron que las agencias de inteligencia de Pakistán han emitido alertas por un posible aumento de los ataques en Pakistán en los próximos ‌días.

Según las alertas, los centros urbanos, los mercados, las fuerzas de seguridad y los lugares de culto podrían ⁠ser posibles objetivos, según las fuentes.

"Se nos ha advertido encarecidamente sobre más ataques terroristas en nuestras comunicaciones oficiales. ‌En este sentido, casi hemos duplicado nuestras operaciones de búsqueda en todo Pakistán", afirmó un ⁠alto cargo de inteligencia.

Otro alto cargo de inteligencia añadió que las provincias ⁠de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán ya están sufriendo ataques y "tememos que Afganistán tome represalias contra Pakistán a través de redes terroristas también en Punyab y Sindh".

La militancia es un problema creciente para Pakistán, con un número de ataques que aumenta cada año desde 2022, según Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), una organización de vigilancia global.

Los datos ‌de ACLED muestran que los ataques en Pakistán ​se multiplicaron casi por cuatro, pasando de 658 en 2022 a 2.425 en 2025, y que, durante el mismo periodo, los ataques del TTP se multiplicaron por más de siete, pasando de 118 a 838. (Información de Asif Shahzad en Islamabad, Mubasher Bukhari en Lahore y Ariba ‌Shahid en Karachi; edición de Lucy Craymer y Raju Gopalakrishnan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)