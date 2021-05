Pakistán tilda de "infundadas" las informaciones sobre la existencia de bases militares de EEUU en el país

El Gobierno de Pakistán ha negado este martes la existencia de bases militares de Estados Unidos en el país y ha tildado de "infundadas" las informaciones en este sentido, después de que el Pentágono afirmara que Islamabad había dado autorización para usar su espacio aéreo y dar acceso terrestre a sus tropas en Afganistán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Pakistán, Zahid Hafiz Chaudri, ha recalcado que "no hay ninguna base militar o aérea en Pakistán, no la hubo y no hay ninguna propuesta". "Cualquier especulación en este sentido es infundada, es irresponsable y debe ser evitada", ha sostenido.

Asimismo, ha recalcado que Pakistán y Estados Unidos tienen "un marco de cooperación" en términos de líneas de comunicación aéreas y terrestres, en vigor desde 2001. "No se ha alcanzado ningún nuevo acuerdo", ha zanjado, según un breve comunicado publicado por el Ministerio a través de su página web.

Las palabras de Chaudri han llegado después de que David Helvey, subsecretario de Defensa para Asuntos Indopacíficos, afirmara la semana pasada ante un comité del Senado que Washington mantendría sus contactos con Islamabad por su importancia para lograr un acuerdo de paz en Afganistán.

Durante su comparecencia, Helvey sostuvo que Pakistán "ha apoyado el proceso de paz" y "ha permitido a Estados Unidos el sobrevuelo y acceso para poder apoyar la presencia militar en Afganistán", lo que desató especulaciones sobre la existencia de bases militares en el país centroasiático.

Fuentes diplomáticas estadounidenses citadas por el diario paquistaní 'Dawn' han resaltado que Islamabad siempre ha permitido los sobrevuelos y el acceso por tierra a las tropas estadounidenses para facilitar su presencia militar en Afganistán, de donde ahora están siendo replegados los militares norteamericanos.

