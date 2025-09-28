Pakistán: Tres niños muertos por la explosión accidental de una bomba en Pakistán
Pakistán: Tres niños muertos por la explosión accidental de una bomba en Pakistán
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 28 Sep. 2025 (Europa Press) -
Tres menores de edad han muerto y cinco más han resultado heridos por la detonación de explosivos que habían dejado atrás supuestamente miembros del grupo armado Tehrik e Taliban Pakistan (TTP) en Bayaur, en la provincia paquistaní de Jíber-Pajtunjua.
El incidente ocurrió el sábado cuando los niños jugaban con los explosivos en la zona de Laghrai, según fuentes de las fuerzas de seguridad citadas por la cadena de televisión Geo TV. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Peshawar y están siendo tratados por personal sanitario militar. La zona ha sido acordonada para recoger pruebas.
En la noche del 26 al 27 de septiembre 17 miembros de otro grupo armado, Fitna al Jauarij, murieron en una operación militar de las Fuerzas Armadas de Pakistán, que vinculan a esta organización con India. El grupo TTP, que difiere de los talibán afganos en asuntos organizativos pero sigue la misma interpretación rigorista del islam suní, aglutina a más de una docena de grupos de militantes islamistas que operan en Pakistán, donde han matado a unas 70.000 personas en dos décadas de violencia.
Otras noticias de Armas, municiones y explosivos
- 1
Así quedó conformada la final del Mundial de vóley Filipinas 2025
- 2
Robertito Funes y el equipo de LN+ fueron agredidos en la marcha por el triple crimen: “Todo se desvirtuó“
- 3
Una madre y su hijo montaron una estafa piramidal que tuvo más de 100 damnificados en Corrientes: robaron alrededor de US$100.000
- 4
Isabel Allende, en Buenos Aires y a sala llena: “Me inspiran las mujeres fuertes que viven sin gloria”