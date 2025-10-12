Pakistán/Afganistán.- Pakistán confirma 23 militares muertos y 29 heridos en el ataque transfronterizo de los talibán

MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Pakistán ha confirmado que 23 militares han muerto y 29 han resultado heridos durante la gran ofensiva transfronteriza talibán que comenzó este pasado sábado por la noche en represalia, según el movimiento integrista, por el ataque aéreo paquistaní contra suelo afgano el pasado jueves.

Los talibán habían estimado previamente que al menos 58 militares paquistaníes habían muerto durante el ataque, y a su vez confirmaron nueve muertos y 16 heridos entre sus filas.

En su balance oficial, por contra, los militares paquistaníes reducen significativamente esta estimación y a su vez aseguran que más de 200 talibán han muerto tanto en el contraataque inicial como en la ola de bombardeos posteriores contra puestos de control y bases talibán en la provincia fronteriza de Kandahar.

"Los daños infraestructurales a los puestos, campamentos, cuarteles generales y redes de apoyo de los terroristas talibán son extensos, a lo largo de toda la frontera y varían desde la profundidad táctica hasta la operativa", ha hecho saber el servicio de prensa militar en un comunicado.

Los talibán han denunciado que el ataque aéreo del jueves era una violación injustificable de su soberanía entre las sospechas de que iba dirigido contra el líder de Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), los "talibán paquistaníes", si bien Islamabad no ha confirmado este extremo y su cabecilla, Nur Wali Mehsud, parece haber escapado con vida.