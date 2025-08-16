Pakistán/India.- Ascienden a más de 390 los muertos por las lluvias monzónicas en Pakistán e India

MADRID, 16 Ago. 2025 (Europa Press) - Más de 390 personas han fallecido víctimas de las lluvias monzónicas que han azotado el norte de Pakistán y parte de India en estos últimos días, según las autoridades locales, que dan por hecho que el balance de daños seguirá aumentando a medida que se examinan las zonas afectadas.

Solo en la región paquistaní de Jíber-Pajtunjua se han confirmado ya 332 muertes, según la Autoridad Nacional para la Gestión de Desastres, que tiene registrados también doce fallecidos en Gilgit-Baltistán y once más en la Cachemira paquistaní, informa Geo TV.

Medio centenar de personas, aproximadamente, siguen desaparecidas.

Mientras tanto, alrededor de 60 personas han muerto y más de 60 están desaparecidas en la porción de la región de Cachemira controlada por India, según ha informado este sábado su ministro jefe, Omar Abdulá.

La Policía local y otras agencias realizan operaciones de búsqueda y rescate en la región de Kishtwar, en India, a unos 200 kilómetros de Srinagar, capital de Jammu y Cachemira.

Las autoridades continúan la búsqueda de decenas de personas que aún se encuentran sepultadas bajo los escombros.

Las inundaciones y los corrimientos de tierra de las últimas horas se suman a un balance especialmente mortífero de la temporada de monzones que arrancó a finales de junio.

Los distintos niveles de la administración buscan ahora atender a los miles de damnificados.

El primer ministro paquistaní, Shebaz Sharif, ha prometido ayuda urgente a las zonas afectadas, por ejemplo con asistencia médica o despliegue de maquinaria pesada.

"El Gobierno movilizará todos los recursos para las operaciones de rescate y ayuda", ha anunciado en su cuenta de la red social X, desde la que Sharif ha expresado sus condolencias a las víctimas y sus familias.