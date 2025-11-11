Pakistán/India.- El secretario general de la ONU pide investigar el atentado en Pakistán y la explosión en India

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha exigido investigar el atentado suicida perpetrado este mismo martes en la capital de Pakistán, Islamabad, y la explosión registrada en la víspera cerca del Fuerte Rojo de la capital india, Nueva Delhi.

"Condena enérgicamente los actos de violencia y terrorismo. Reitera que todos los autores de actos terroristas deben rendir cuentas y exige una investigación exhaustiva", ha señalado su portavoz adjunto, Farhan Haq, en una rueda de prensa desde Nueva York.

Guterres ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas del atentado suicida perpetrado este martes en Islamabad y ha deseado una pronta recuperación a los heridos. De la misma forma, el jefe de la ONU ha enviado sus condolencias tanto al Gobierno como al pueblo indios por la explosión registrada el lunes.

Al menos doce personas han muerto y más de veinte han resultado heridas este martes a causa de un atentado suicida perpetrado cerca de un tribunal situado en la capital de Pakistán, Islamabad, que ha sido reivindicado por el grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibanes paquistaníes.

Un total de ocho personas murieron en la víspera y una veintena más resultaron heridas tras una explosión de un vehículo cerca de la estación de metro ubicada en las inmediaciones del emblemático Fuerte Rojo de la capital de India, Nueva Delhi, un área densamente poblada.