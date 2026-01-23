Palabras de Trump sobre primera línea de OTAN son "profundamente decepcionantes": ministro británico

LONDRES, 23 ene (Reuters) - Los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que las tropas de la OTAN se mantuvieron fuera del frente en Afganistán fueron "profundamente decepcionantes", dijo un ministro británico el viernes, señalando que muchos soldados europeos murieron apoyando las operaciones dirigidas por Washington.

Al criticar a la OTAN en una entrevista con Fox News el jueves, Trump dijo que Estados Unidos "nunca había necesitado" a la alianza y que sus aliados se mantuvieron "un poco fuera de la línea del frente" en Afganistán.

"Muchos, muchos soldados británicos y muchos soldados de otros aliados europeos de la OTAN dieron sus vidas en apoyo de las misiones dirigidas por Estados Unidos en lugares como Afganistán e Irak", dijo el ministro junior Stephen Kinnock a Sky News.

"Creo que cualquiera que pretenda criticar lo que han hecho nuestras fuerzas armadas y los sacrificios que hacen está sencillamente equivocado", añadió.

Reino Unido perdió a 457 militares durante sus 20 años de despliegue en Afganistán.

Más de 150 canadienses perecieron junto con 90 militares franceses, mientras que Dinamarca —que ha estado sometida a fuertes presiones de Trump para que venda su región semiautónoma de Groenlandia a Estados Unidos— perdió 44 soldados, una de las tasas de mortalidad per cápita más altas de la OTAN.

Kinnock también recordó que Estados Unidos fue el único miembro de la OTAN que invocó la cláusula de defensa colectiva de la alianza, el artículo 5, que considera un ataque contra uno como un ataque contra todos, lo que llevó a los aliados a unirse en apoyo de Washington tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Añadió que la alianza de la OTAN es el pacto de seguridad internacional más exitoso de "la historia del mundo", y que Estados Unidos y sus socios europeos, incluido Reino Unido, desempeñan un papel vital.

