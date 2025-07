Palabras de Trump: su retórica sobre Zelenskyy y Putin ha evolucionado

El presidente estadounidense Donald Trump prometió repetidamente durante su campaña que, si era elegido para un segundo mandato, terminaría la guerra entre Rusia y Ucrania "en 24 horas". Pero desde su investidura el 20 de enero, el camino hacia un acuerdo de paz ha estado plagado de dinámicas cambiantes entre el líder estadounidense, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y el presidente ruso Vladímir Putin.

La retórica de Trump hacia tanto Zelenskyy como Putin ha evolucionado durante su segundo mandato en la Casa Blanca.

Inicialmente, Trump fue conciliador con Putin, por quien Trump ha mostrado admiración durante mucho tiempo. Pero en los últimos días, el líder republicano ha expresado una creciente exasperación con Putin, criticando al líder ruso por su postura inflexible en los esfuerzos de paz y por prolongar la guerra.

Hasta hace poco, Trump había dicho repetidamente que Rusia parecía más dispuesta que Ucrania a llegar a un acuerdo.

Trump parece haberse suavizado hacia Zelenskyy después de una acalorada discusión en febrero en el Despacho Oval. Y, en un giro, ha prometido enviar misiles de defensa aérea Patriot a Ucrania en medio de los intensificados ataques aéreos de Rusia.

El ejército de Rusia está presionando fuertemente en partes de la línea del frente de 1000 kilómetros (620 millas), donde miles de soldados de ambos lados han muerto desde que el Kremlin ordenó la invasión a gran escala en febrero de 2022.

Junio trajo el mayor número de bajas civiles mensuales de los últimos tres años, con 232 personas muertas y 1343 heridas en Ucrania, informó el jueves la misión de derechos humanos de la ONU en Ucrania.

Aquí hay un vistazo a lo que Trump ha dicho hasta ahora durante su segundo mandato:

31 de enero

"Queremos terminar esa guerra. Esa guerra no habría comenzado si yo fuera presidente".

Trump dice que su nueva administración ya ha tenido discusiones "muy serias" con Rusia y que él y Putin podrían pronto tomar acciones "significativas" hacia el fin del conflicto.

19 de febrero

"Un dictador sin elecciones, Zelenskyy mejor que se mueva rápido o no le quedará país".

Las duras palabras de Trump para Zelenskyy en su plataforma Truth Social atrajeron críticas de demócratas e incluso algunos republicanos, donde defender a Ucrania de la agresión rusa ha tenido tradicionalmente apoyo bipartidista. Zelenskyy indicó que Trump estaba cayendo víctima de la desinformación, y fue rápidamente reprendido por el vicepresidente JD Vance sobre los peligros de criticar públicamente al nuevo presidente.

28 de febrero

"Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial.

Y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso para el país, este país que te ha respaldado mucho más de lo que mucha gente dijo que debería haberlo hecho." Trump y Vance reprendieron a Zelenskyy por la guerra en Ucrania, acusándolo de no mostrar gratitud después de que desafiara a Vance sobre la diplomacia con Putin. La discusión en el Despacho Oval fue transmitida globalmente. Esto llevó a que el resto de la visita de Zelenskyy a la Casa Blanca fuera cancelada y puso en duda el apoyo de Estados Unidos a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa de 2022. Unos días después del altercado, Trump pausó temporalmente la ayuda militar a Ucrania para presionar a Zelenskyy a buscar la paz. 30 de marzo "No creo que vaya a retractarse de su palabra. Estás hablando de Putin. No creo que vaya a retractarse de su palabra. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre nos hemos llevado bien." Hablando con reporteros a bordo del Air Force One, Trump señaló que confía en que el presidente ruso cumpla con su parte de un posible acuerdo de paz. Los comentarios fueron de los últimos comentarios positivos que Trump hizo sobre Putin este año. 24 de abril: "No estoy contento con los ataques rusos en Kiev. No son necesarios, y muy mal momento. ¡Vladímir, DETENTE! 5000 soldados a la semana están muriendo. ¡Hagamos el acuerdo de paz!" En una publicación en Truth Social, Trump estaba reaccionando a un ataque ruso contra Kiev con misiles y drones que duró horas. Fue la primera de sus raras críticas a Putin en medio de los aumentados ataques rusos a Ucrania. 29 de abril "Mucha de su gente está muriendo. Los están matando, y me siento muy mal por ello". Trump abordó el costo para los ucranianos durante una entrevista con ABC News después de reunirse con Zelenskyy al margen del funeral del papa Francisco. Fue la primera vez que los dos líderes se reunieron desde el altercado en el Despacho Oval, y señaló un cambio en la actitud de Trump hacia el presidente ucraniano. 25 de mayo "Siempre he tenido una muy buena relación con Vladímir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto absolutamente LOCO!" La publicación de Trump en Truth Social dejó claro que estaba perdiendo la paciencia con Putin mientras Moscú bombardeaba Kiev y otras ciudades ucranianas con drones y misiles en ataques aéreos intensificados. 25 de junio "Fue muy amable en realidad. Tuvimos algunos momentos difíciles, a veces. Fue... No podría haber sido más amable. Creo que le gustaría ver un fin a esto, lo creo". Trump tuvo una reunión a puerta cerrada con Zelenskyy durante una cumbre de la OTAN en La Haya. Los comentarios de Trump a los reporteros más tarde también abrieron la posibilidad de enviar misiles Patriot a Ucrania. 8 de julio "Recibimos muchos embustes de parte de Putin, si quieres saber la verdad.

“Es muy amable todo el tiempo, pero resulta ser sin sentido”.

Añadió que “no está contento” con su homólogo ruso y que la guerra de Moscú en Ucrania está “matando a mucha gente” en ambos lados. Los comentarios de Trump durante una reunión del gabinete se produjeron un día después de que dijera que Estados Unidos enviaría más armas a Ucrania. Fue un cambio dramático después de anunciar anteriormente una pausa en la entrega de armas previamente aprobado a Kiev, una decisión que se tomó en medio de preocupaciones de que los arsenales militares de Estados Unidos habían disminuido demasiado.

13 de julio

“Estoy muy decepcionado con el presidente Putin, pensé que era alguien que cumplía lo que decía. Habla tan bonito y luego bombardea a la gente por la noche. No nos gusta eso”.

Los comentarios de Trump a los reporteros se produjeron mientras Rusia ha intensificado sus ataques aéreos contra Ucrania.

________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.