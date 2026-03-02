Palacio Golestán de Teherán, clasificado por la Unesco, fue dañado por bombardeos de Israel y EE. UU. (medios)

El palacio de Golestán, en Teherán, incluido en la lista de patrimonio mundial de la humanidad de la Unesco, fue alcanzado por bombardeos de Estados Unidos e Israel, afirmaron este lunes medios iraníes.

"Tras el ataque conjunto israelo-estadounidense (...) en el sur de Teherán el domingo por la noche, el palacio de Golestán (...) resultó parcialmente dañado", indicó la agencia de prensa Isna.

Según la fuente, las ondas expansivas dañaron puertas, ventanas y espejos.

La agencia de prensa Mehr también informó sobre ello.

El palacio "habría resultado dañado por escombros y por la onda expansiva de un ataque aéreo en la plaza Arag", lamentó la Unesco el lunes en un comunicado transmitido a la AFP.

El organismo expresó "su preocupación por la protección de los sitios del patrimonio cultural frente a la escalada de la violencia en Oriente Medio".

La Unesco, además, dijo que comunicó "a todas las partes implicadas" en el conflicto las coordenadas geográficas de los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, "con el fin de evitar cualquier daño potencial".