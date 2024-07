Palacios gana, convence y sueña con la primera presea para el boxeo ecuatoriano

VILLEPINTE, Francia (AP) — María José Palacios no estaba dispuesta a otorgar muchas concesiones el lunes en la Arena París Norte. No permitió que los nervios del escenario olímpico le quitaran la mira del objetivo. Sobre el encordado, no dio un solo respiro a una australiana Tyla McDonald claramente superada.

Hoy, Palacios sólo se permitió dar un paso al frente. Sobre el ring y hacia la historia del boxeo ecuatoriano. El resultado fue un triunfo contundente de 5-0 en donde sólo perdió un ring ante los ojos de uno de los cinco jueces.

“Clasifiqué a cuartos de final y tengo la mentalidad, la confianza y el positivismo de que vamos por un podio”, admitió.

Entre Palacios y su sueño se interpone la taiwanesa Shih Yi Wu, quien avanzó a la antesala de las preseas sin subir al ring después del retiro de su rival.

Un paso más cerca de la gloria, Palacios sabe lo que tiene que hacer.

“No me he enfrentado contra ella, pero mirando peleas de ella me voy enfocando en cómo tengo que trabajar”, subrayó. “Pero con la mentalidad que siempre tengo, con el enfoque, vamos a salir con esa victoria y vamos a asegurar una medalla”.

Palacios transpira confianza en cada palabra, dejando en claro que sus aspiraciones van más allá del combate del próximo jueves.

“Yo no vine por un bronce, yo vengo por la medalla de oro”, dijo clara y contundente.

Como su exhibición en el ring olímpico.

