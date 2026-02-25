Paleontología: Hallan en Argentina el dinosaurio más pequeño de Sudamérica

El fósil, perteneciente a la especie Alnashetri cerropoliciensis, forma parte del grupo de los "alvarezsáuridos", un dinosaurio carnívoro de tamaño similar al de un pollo. Fue descubierto en una rica zona paleontológica en la provincia de Río Negro, conocida como La Buitrera, según informó el CONICET en un comunicado.

Entre las características que distinguen a los alvarezsáuridos de otros carnívoros se encuentran sus pequeños brazos, que en especies posteriores experimentaron tal reducción que solo contaban con un dedo por mano, dotado de una robusta garra, mientras que los otros dedos eran mucho más pequeños o prácticamente inexistentes.

El estudio de la anatomía del nuevo espécimen de Alnashetri permitió a los investigadores identificar fósiles que se han conservado durante mucho tiempo en colecciones de museos de todo el mundo. Esto incluye un pequeño terópodo de la Formación Morrison del Jurásico de Wyoming (EE. UU.) y un dinosaurio misterioso hallado en rocas del Cretácico Inferior en la Isla de Wight (Reino Unido).

Además, el descubrimiento refuta estudios anteriores que sostenían que estos animales se volvían progresivamente más pequeños a medida que sus extremidades y cráneos se adaptaban a una dieta insectívora.

Los hallazgos revelan que los Alnashetri ya eran diminutos incluso antes de desarrollar una dieta especializada, sugiriendo que su pequeño tamaño dependía de otros factores.

"El descubrimiento y análisis de un ejemplar tan bien conservado y completo de un alvarezsáurido que vivió en Sudamérica hace aproximadamente 95 millones de años nos permite comprender cómo y dónde evolucionó este enigmático grupo de dinosaurios carnívoros y cómo se diversificó su presencia en diferentes continentes", afirmó el investigador argentino Sebastián Apesteguía. (ANSA).