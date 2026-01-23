Paleontología: Hallan fósil de un antepasado del elefante

La pieza fue encontrada en la zona de Centinela del Mar, cerca de la ciudad de Miramar, y pertenece a un Notiomastodon platensis, un pariente prehistórico de los elefantes actuales que habitó gran parte de Sudamérica durante el Pleistoceno.

El colmillo, de más de un metro y medio de longitud, fue encontrado semienterrado en sedimentos costeros y debió ser extraído mediante un delicado operativo encabezado por especialistas del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar "Punta Hermengo".

Si bien existen numerosos restos de mastodontes en colecciones paleontológicas de Argentina, el descubrimiento de defensas completas es excepcional.

"El hallazgo de defensas de mastodontes es muy raro, especialmente piezas tan completas como esta", explicó a ANSA el reconocido paleontólogo Rodolfo Coria, quien consideró el material "muy interesante", aun cuando aclaró que no conoce en detalle el registro previo de los afloramientos de Miramar.

De acuerdo con Coria, este tipo de restos también aporta información sobre el ambiente en el que vivían estos grandes mamíferos.

Si bien los indicadores más precisos provienen de restos botánicos y del estudio de sedimentos y microfósiles, la presencia de megafauna, como los mastodontes, "aporta pistas relevantes", ya que ocupaban un nicho ecológico similar al de los elefantes actuales, lo que permite inferir características del clima y del ecosistema de la época.

Consultado sobre las posibles líneas de investigación que se abren tras el hallazgo, Coria señaló que el estudio detallado deberá quedar en manos de especialistas en megafauna del Cuaternario, pero indicó que, si la localización resulta novedosa y la conservación es tan buena como parece, podrían formularse nuevas hipótesis sobre la distribución geográfica de estos animales en la región.

Más allá del valor científico, el paleontólogo subrayó la importancia del impacto social del descubrimiento. "Es muy importante compartir estos hallazgos con la comunidad local y foránea", sostuvo, y agregó que la difusión del trabajo científico fortalece a la sociedad y la protege frente a negacionismos y creencias no científicas, reforzando el vínculo entre ciencia y ciudadanía.

El hallazgo implicó un complejo operativo de rescate debido a la fragilidad y el tamaño de la pieza. El colmillo —de más de un metro y medio de largo— fue extraído tras varios días de trabajo por el equipo del museo "Punta Hermengo", que debió consolidarlo en el lugar para evitar que se fragmentara durante la remoción.

El fósil se encontraba incrustado en sedimentos costeros del Pleistoceno, una época marcada por cambios climáticos significativos y la presencia de grandes mamíferos hoy extintos.

Una vez finalizado el rescate, el colmillo fue trasladado al laboratorio del museo, donde será sometido a tareas de limpieza, estabilización y estudio detallado. Allí se evaluará su estado estructural y su potencial para futuras investigaciones, además de analizar su posible exhibición al público como parte del patrimonio científico y cultural de la región, informó el Museo.

