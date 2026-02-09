Palestina: Premio de la AIAC para el DT Ehab Abu Jazar

La AIAC entrega este galardón cada año a un entrenador que ha cumplido, a través de su función y trabajo, una función social específica, demostrando un claro compromiso con los valores.

El premio será entregado por el presidente de la AIAC, Renzo Ulivieri, durante una conferencia sobre la situación del deporte palestino, programada el viernes 13 en la sala de prensa de la Cámara de Diputados en un acto que será presidido por Mauro Berruto, del Partido Democrático.

En esa ocasión, se presentará un informe ilustrado por el presidente del Comité Olímpico Palestino y de la Asociación Palestina de Fútbol, Jibril Rayoub.

El evento contará con la presencia de Dima Said, ex futbolista y portavoz de la Asociación Palestina de Fútbol; de Charlotte Phillips, integrante de la selección femenina de fútbol de Palestina; de Valerie Tarazi, nadadora olímpica palestina y miembro del Consejo Olímpico de Asia; y de Mona Abuamara, Embajadora de Palestina en Italia. (ANSA).