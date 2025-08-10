Palestina: Salah pide detalles sobre muerte de Al-Obeid

“¿Pueden decir cómo murió, dónde y por qué?”, escribió Salah en su cuenta de X luego de haber instado ya en octubre de 2023 a que se permitiera la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, implorando el fin de las “masacres” en el conflicto entre Israel y Hamás.

Salah, de 33 años y figura del Liverpool que ganó la edición 2024-25 de la Premier League, ya había realizado en 2023 una donación a la Media Luna Roja Egipcia para financiar las labores de socorro en la región e imploró con frecuencia el fin de las “masacres”.

“Adiós a Suleiman al-Obeid, el ‘Pelé palestino’. Un talento que dio esperanza a innumerables niños, incluso en los momentos más difíciles”, había escrito la UEFA en su cuenta de X, la red social conocida anteriormente como Twitter.

Suleiman al-Obeid, quien jugó 24 partidos internacionales con la selección palestina y marcó más de 100 goles en su carrera, tenía 41 años y era padre de cinco hijos.

Tras comenzar su carrera en el Khadamat Al-Shati palestino, se unió a las divisiones juveniles del Al-Amari en la Cisjordania ocupada, y posteriormente pasó al Club Deportivo de Gaza antes de incorporarse a la selección de su país.

Según la PFA, que anunció la muerte de Suleiman al-Obeid el pasado jueves 7, la guerra desatada por el sangriento ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 ya provocó 321 víctimas incluyendo jugadores, entrenadores y directivos de fútbol, aunque la cifra se duplica si se incluyen atletas de otras disciplinas.

Salah, quien fue elegido Jugador de la Temporada de la Premier League por segunda vez en su carrera en mayo pasado, publicó su mensaje solo horas antes del partido que Liverpool empató 2-2 contra Crystal Palace en la definición de la edición número 103 del Community Shield, en la que los “Reds” perdieron luego 3-2 por penales.

En declaraciones a la cadena Al Jazeera, uno de los fundadores de Football Palestine, Bassil Mikdadi, afirmó no esperar una respuesta de la UEFA a Salah y destacó el “silencio absoluto” de los organismos y jugadores del fútbol desde el comienzo de la guerra.

La cuestión de Gaza también fue la razón por la que el club alemán Fortuna Dusseldorf se negó a incorporar al delantero israelí Shon Weissman después de que expresara su apoyo a la guerra.

El diario alemán Bild informó que Weissman había publicado declaraciones impactantes como "borrar Gaza del mapa" y "lanzar 200 toneladas de bombas" sobre territorio palestino, que posteriormente fueron borradas.

Sin embargo, los reportes sobre su llegada al Fortuna Dusseldorf provocaron protestas de la afición del club.

En este escenario, la comunidad judía de Dusseldorf expresó durante una reunión con el club alemán su preocupación por que estos asuntos alimentaran el antisemitismo en una época ya de por sí turbulenta.

Fortuna Dusseldorf aclaró luego que la postura de Weissman no se ajustaba a los valores del club.

"La evaluación final de toda la información y nuestras conversaciones con Shon Weissman llevaron a la decisión de no ficharlo", remarcó Fortuna Dusseldorf en un comunicado final.

