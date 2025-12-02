Palestinas evacuadas de Gaza intentan reconstruir sus vidas en Grecia

La palestina Raghad Al Fara fue evacuada en febrero de Gaza a Grecia tras sufrir heridas graves. Ahora se desplaza con muletas por las calles de Atenas, donde intenta, con dificultad, reconstruir su vida como adolescente.

"No pensé que sobreviviría y mucho menos que podría pisar suelo europeo", contó a la AFP la joven de 15 años, junto al albergue para mujeres refugiadas en el que vive tras obtener asilo en Grecia.

Raghad forma parte de un grupo de diez menores gazatíes acogidas por las autoridades griegas que sufrieron "heridas complejas, tanto ortopédicas como psicológicas", según el secretario general de personas vulnerables del Ministerio de las Migraciones, Iraklis Moschov.

La adolescente, que resultó herida en un bombardeo israelí, pudo ser evacuada junto a su madre Shadia y su hermana pequeña, Argwan. El resto de la familia, tres hermanos y el padre, permanecen en Gaza.

En total, 26 palestinos llegaron a Atenas en febrero, según el Ministerio de Exteriores griego.

"Cuando supimos que Grecia (...) aceptaba acogernos, fue un alivio", expresó la madre.

La palestina Sara Al Sweirki, de 20 años, que también vive en la capital griega, está decidida a "no ser solo una superviviente".

"Quiero ser como las demás chicas de mi edad, aprender a tocar la guitarra y el piano y estudiar", exclamó la joven que salió de Gaza en septiembre con su madre y su hermano.

Sara, que fue admitida en la Universidad Americana de Atenas, continuará sus estudios en enero. Escogió la carrera de psicología "para ayudar a otros a superar sus traumas", relató.

Traumas

Raghad Al Fara no recibió apoyo psicológico pese al grave trauma sufrido, lamentó su madre.

En julio de 2024, la joven resultó herida durante un bombardeo israelí en Jan Yunis que dejó centenares de víctimas. Su pierna derecha y su espalda quedaron aplastadas bajo los escombros de un edificio.

"Durante dos meses, mi hija estuvo conectada a un respirador y durante siete meses, postrada en cama, incapaz de moverse", recuerda Shadia con dolor.

Al llegar a Grecia, Raghad fue atendida por un ortopedista y un fisioterapeuta en un hospital infantil.

Sin embargo tuvo que esperar meses antes de obtener un cinturón de soporte y tuve que arreglármelas para comprarle zapatos ortopédicos, recuerda su madre.

"Grecia asumió la responsabilidad de acogernos pero luego nos abandonó", aseveró esta expeluquera, quien asegura no haber recibido ninguna ayuda del Estado griego.

Según Latif Darwesh, uno de los representantes de la comunidad palestina de Atenas, "no hay voluntad política" para acoger a los gazatíes heridos. "El gobierno actual olvidó su amistad histórica con el pueblo palestino".

Muchos estudiantes palestinos se refugiaron en Grecia en los años 1980.

Tras el ataque del movimiento islamista Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, y los posteriores bombardeos israelíes sobre Gaza, la solidaridad con los palestinos creció entre la población griega.

Futuro incierto

Según un reciente sondeo, 74% de los griegos encuestados apoyan el reconocimiento de un Estado palestino, algo que el gobierno de Kyriakos Mitsotakis no ha hecho hasta ahora.

Sara Al Sweirki no sabe si permanecerá "para siempre", pero cree que "el futuro de Gaza es muy incierto".

El acuerdo de tregua que está en vigor desde el 10 de octubre "no es sinónimo de reconstrucción", advierte la madre de Raghad, que inscribió a sus hijas en una escuela griega.

"No podemos regresar para vivir en tiendas de campaña con miedo a que reanuden los bombardeos", declaró. "Mis otros tres hijos en Gaza (...) me piden que los saque de ese infierno. Me siento impotente".

Sara, por su parte, mira al futuro. "Mi sueño se vio interrumpido" tras el 7 de octubre de 2023. "Pero ahora estoy más decidida que nunca a seguir mi objetivo" de estudiar, concluyó.

