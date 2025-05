Palestino describe 15 minutos de terror al intentar conseguir comida en nuevo sistema en Gaza

JAN YUNIS, Franja de Gaza (AP) — Shehada Hijazi se despertó al amanecer. Era su mejor oportunidad, pensó, para conseguir un paquete de alimentos en un nuevo sitio de distribución gestionado por una fundación respaldada por Estados Unidos e Israel en la Franja de Gaza. Miles de personas más, igualmente desesperadas por alimentar a sus familias hambrientas, tuvieron la misma idea.

Para cuando Hijazi caminó los 7 kilómetros hasta el extremo sur del territorio, una zona militarizada que ha sido evacuada de sus residentes, era un caos. La gente estuvo empujándose durante horas mientras esperaban inquietos fuera del sitio, rodeados por una cerca de alambre de púas, terraplenes de tierra y puestos de control. Cuando se abrió, la multitud se abalanzó, corriendo hacia cientos de cajas apiladas en el suelo sobre plataformas de madera.

Hijazi describió lo que llamó 15 minutos de terror el jueves en el centro gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza, el contratista privado que Israel dice reemplazará a la ONU en la alimentación de más de 2 millones de personas en Gaza.

Soldados israelíes comenzaron a disparar en un intento de controlar a la multitud, comentaron él y otros testigos. Su primo de 23 años de edad fue impactado por una bala en el pie. Rápidamente abandonaron la esperanza de conseguir comida y corrieron por sus vidas.

"El tiroteo fue muy intenso... La arena saltaba a nuestro alrededor", dijo a The Associated Press.

El ejército no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la situación en el centro que Hijazi visitó el jueves. Reconoció haber disparado en las cercanías de otro centro en el centro de Gaza ese día.

El viernes, Hijazi dijo que esperaría antes de regresar, aunque está desesperado por conseguir algo para alimentar a su familia extendida, ahora alrededor de 200 miembros viviendo juntos en un campamento de desplazados en la ciudad sureña de Jan Yunis.

"El hambre ha llegado a casa. No puedo quedarme esperando a ver morir de hambre a mi familia", comentó el hombre de 41 años de edad.

Caos en los sitios de distribución de alimentos

Es una realidad que enfrentan cientos de miles de palestinos, acosados por el aumento del hambre y la desnutrición tras un bloqueo israelí de casi tres meses que impide la entrada de alimentos y suministros a Gaza.

Israel ha permitido la entrada de una pequeña cantidad de ayuda este mes para que las Naciones Unidas la distribuyan a través de sus redes: casi 1000 camiones en los últimos 12 días, dice el ejército, muy por debajo de la tasa incluso en los momentos más altos durante la guerra cuando varios cientos de camiones al día entraban. Israel señaló que la fundación eventualmente se hará cargo de toda la distribución de alimentos, a pesar de la oposición de la ONU y la mayoría de los grupos humanitarios. En su primera semana de operaciones, los tres sitios de distribución de la fundación han estado plagados de caos. Múltiples testigos han informado que soldados israelíes abrieron fuego en los centros. Al menos seis personas han muerto y más de 50 han resultado heridas alrededor de los sitios, según el doctor Ahmmed al-Farrah del Hospital Nasser de Jan Yunis, donde fueron trasladados los heridos. Enormes multitudes de decenas de miles de personas han abrumado las instalaciones, a veces rompiendo cercas para llegar a las cajas de alimentos que, según dicen, se agotaron rápidamente. El jueves, unos videos de The Associated Press mostraron bombas de humo arqueándose por el aire y un tanque israelí moviéndose en medio de disparos audibles en un sitio ubicado en el centro de Gaza. El ejército dijo que disparó artillería debido a una amenaza para sus soldados en el área, pero que no fue en dirección al centro de la fundación o contra civiles. También reconoció haber disparado tiros de advertencia el martes cerca de otro centro para controlar a una multitud. La fundación dijo en un comunicado emitido el viernes que "ningún civil o individuo involucrado en la distribución de ayuda resultó herido, no se perdieron vidas". Anteriormente había dicho que no se produjeron disparos en sus sitios de distribución. Israel exigió el nuevo sistema, diciendo que debe evitar que Hamás desvíe suministros, aunque no ha proporcionado evidencia de desvío sistemático. Las agencias de la ONU dicen que sus mecanismos ya previenen desvíos significativos. Los testigos informaron que no hubo controles de identificación en los nuevos centros y que en el caos, los hombres se adelantaron para llevarse carretillas con múltiples cajas de alimentos. Hijazi y otros dijeron que parecía que grupos organizados estaban tomando la comida para venderla y que ya hay cajas en los mercados a precios exorbitantes. "Esta farsa y humillación están diseñadas", dijo Hijazi. Un miembro del personal que trabaja en el terreno para la fundación humanitaria comentó a The Associated Press el viernes que el sistema está evolucionando. El miembro del personal, que habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad, dijo que dada la desesperación y el hambre de la gente, el enfoque está en distribuir de manera segura la mayor cantidad de suministros posible, y una vez que la situación se estabilice, se pondrá más énfasis en gestionar quién los recibe. La fundación dijo que había distribuido cajas de alimentos con las que se pueden producir más de 2 millones de comidas esta semana. Las cajas contienen productos básicos como azúcar, lentejas, pasta y arroz. "Esto es sólo el comienzo", señaló John Acree, director ejecutivo interino de la fundación. "Nuestro compromiso de suministrar alimentos de manera segura y efectiva directamente a una gran población hambrienta es inquebrantable".

La dificultad de distribuir ayuda

La ONU y otros grupos de ayuda se han negado a participar en el sistema de la fundación diciendo que viola los principios humanitarios. Señalan que pone la ayuda bajo el control de Israel para usarla en llevar a cabo sus planes anunciados de mover a toda la población de Gaza hacia el sur.

También dicen que no puede satisfacer las enormes necesidades de la población y pone en peligro a quienes buscan alimentos.

Ha habido multitudes desordenadas alrededor de las cocinas comunales de Gaza, pero escenas como las que se han desarrollado de los centros de la fundación han sido raras en los sitios de distribución de la ONU. La ONU y otros grupos de ayuda han gestionado cientos de puntos de distribución alrededor de Gaza y a menudo utilizan un sistema de cupones para organizar cuándo las familias recogen la ayuda, para asegurar que se distribuya equitativamente y evitar grandes multitudes en un solo lugar.

Algunas veces, multitudes hambrientas han irrumpido en almacenes de ayuda, cuando el flujo de ayuda ha sido particularmente bajo, generalmente debido a restricciones militares israelíes, dicen los trabajadores de la ONU. Los camiones de ayuda de la ONU también han sido atacados por parte de grupos criminales armados, según la organización, o por multitudes de personas desesperadas han invadido camiones que transportan suministros. La ONU dice que tales ataques prácticamente se detienen cuando el flujo de ayuda es adecuado.

"La gente no entiende por qué es difícil repartir comida" cuando hay una crisis, dijo Ruth James, coordinadora humanitaria de Oxfam.

Gestionar grandes multitudes y prevenir estampidas requiere planificación y comunicación clara, señaló. En una multitud, generalmente los más poderosos llegan a la comida o los paquetes, y las personas más necesitadas son pasadas por alto.

A pesar de su frustración, Hijazi dijo que lo intentará de nuevo el domingo.

"La gente está lista para comerse unos a otros para proveer a sus familias", dijo, agregando que el nuevo sistema está moviendo a las personas como piezas de ajedrez. "Es una tragedia inimaginable".

___

El Deeb informó en Beirut. El periodista de The Associated Press Sam Mednick en Tel Aviv, Israel, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.