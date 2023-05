Palestino detenido por Israel muere tras más de 80 días en huelga de hambre

Un miembro destacado del movimiento palestino de la Yihad Islámica murió el martes después de más de 80 días en huelga de hambre en una prisión israelí, lo que provocó el disparo de cohetes desde la Franja de Gaza a Israel.

Khader Adnan, fallecido el martes a los 45 años, había sido encarcelado numerosas veces por parte de Israel y había realizado ya cuatro huelgas de hambre, que lo convirtieron en un símbolo para los palestinos.

La administración penitenciaria israelí anunció en un comunicado la muerte de un prisionero, "encontrado inconsciente en su celda" y después hospitalizado.

La Yihad Islámica y el Club de Prisioneros Palestinos confirmaron a la AFP la muerte de Adnan.

En una rueda de prensa en su domicilio en Arraba, en el norte de Cisjordania ocupada, su esposa Randa Moussa declaró que su deceso era un "orgullo".

El viernes, la mujer había dicho a la AFP que sus condiciones de detención eran "muy difíciles" y denunció que Israel rechazó trasladarlo a un hospital civil o permitir la visita de su abogado.

- Cohetes desde Gaza -

"No queremos que se vierta ni una sola gota de sangre, no queremos que nadie responda al martirio (de Adnan), no queremos ningún disparo de cohetes y que después ataquen Gaza", dijo el martes.

De madrugada, tres cohetes y un obús habían sido lanzados desde Gaza hacia Israel, aunque cayeron en terrenos apartados o cerca de la valla fronteriza, anunció el ejército.

Los disparos no fueron reivindicados de inmediato.

Tras el anuncio del deceso, la Yihad Islámica, considerada una entidad terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, advirtió que Israel "pagará el precio de este crimen".

"Si el pueblo palestino no tuviera personas como Khader, nuestra causa no tendría repercusión", dijo su líder, Ziad al Nakhalé, que saludó una muerte "poderosa y honorable".

El martes por la mañana, comerciantes palestinos cerraron sus tiendas en Cisjordania en respuesta a un llamado a la huelga general, constató la AFP.

En el norte de este territorio ocupado desde 1967, un israelí resultó herido por fragmentos de cristal y dos vehículos sufrieron daños por disparos, dijo el ejército israelí, que busca a los responsables.

- "Asesinato deliberado" -

Khader Adnan comenzó su protesta al inicio de su detención el 5 de febrero, dijo la administración penitenciaria, que defendió que este "rechazaba someterse a exámenes médicos y recibir cuidados".

Había sido inculpado por su implicación en la Yihad Islámica y por discursos que incitaban a la violencia, declaró a la AFP un responsable israelí bajo anonimato.

Un tribunal militar de apelaciones rechazó recientemente su petición de ser liberado, añadió.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, dijo que los responsables carcelarios decidieron cerrar las celdas para "evitar disturbios".

"La directiva del servicio penitenciario es tolerancia cero hacia las huelgas de hambre y los disturbios en la seguridad de las cárceles", dijo.

El presidente del Club de Prisioneros Palestinos, Qaddura Faris, afirmó que Adnan es el primer palestino en morir como consecuencia directa de una huelga de hambre, aunque otros habían muerto por "los intentos de alimentarlos por la fuerza".

La organización Médicos por los Derechos Humanos Israel, que había advertido de "una muerte inminente" tras visitar a Adnan días atrás, dijo que "solo con los medios disponibles en un hospital (...) su vida podría haberse salvado".

El primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, describió el deceso como "un asesinato deliberado" de Israel por "rechazar su petición de liberación, ignorarlo médicamente y mantenerlo en la celda a pesar de la gravedad de su salud".

La Liga Árabe también atribuyó la muerte a la "política de negligencia médica deliberada practicada sistemáticamente por las autoridades de ocupación israelíes".

En su última carta difundida por el Club de Prisioneros, Adnan advertía que su fuerza estaba disminuyendo y pedía a Dios que lo aceptara como "un fiel mártir".

