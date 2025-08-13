Palestino muerto a manos de un colono en Cisjordania ocupada

Un colono israelí mató a tiros a un palestino el miércoles en Cisjordania ocupada, según funcionarios palestinos, mientras que el ejército israelí señaló que un soldado fuera de servicio había disparado contra un hombre que lanzaba piedras.

Este enfrentamiento es el más reciente en Cisjordania ocupada, donde la violencia aumentó considerablemente desde el inicio, hace 22 meses, de la guerra en Gaza.

"Thamen Khalil Reda Dawabsheh, de 35 años, fue asesinado por disparos de colonos en la localidad de Duma, al sur de Naplusa", indicó en un comunicado el ministerio palestino de Salud.

En declaraciones a AFP el jefe del consejo de Duma, Suleiman Dawabsheh, afirmó que se produjo un enfrentamiento cuando un grupo de colonos israelíes entró en tierras donde trabajaban agricultores.

El ejército declaró en un comunicado que "durante trabajos de ingeniería cerca de Duma" decenas de palestinos lanzaron piedras contra israelíes, entre ellos un soldado vestido de civil y un civil.

El soldado de civil —también colono, según el alcalde— primero realizó disparos de advertencia y, al continuar el lanzamiento de piedras, volvió a disparar hasta que "se confirmó un impacto".

El ejército añadió que después se enviaron soldados para restablecer la calma.

Unos tres millones de palestinos viven en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967, junto a unos 500.000 israelíes instalados en colonias consideradas ilegales por el derecho internacional.