Palestinos: 26 muertos en Gaza mientras Netanyahu enfrenta crecientes críticas por ampliar la guerra

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Al menos 26 palestinos murieron mientras buscaban ayuda en la Franja de Gaza, informaron hospitales y testigos, mientras familias de rehenes israelíes llamaron a una huelga general para protestar contra los planes del primer ministro Benjamin Netanyahu de expandir las operaciones militares en el territorio.

Netanyahu tiene programada una conferencia de prensa para medios extranjeros y locales más tarde el domingo en medio de la condena internacional a sus planes. Su discurso se dará justo antes de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebre una reunión de emergencia sobre el plan de Israel para tomar el control de la ciudad de Gaza.

Funcionarios hospitalarios declararon que recibieron cuerpos de áreas donde los palestinos buscaban ayuda, ya sea a lo largo de las rutas de los convoyes de alimentos o cerca de puntos de distribución de ayuda administrados de forma privada en toda Gaza.

Entre los muertos se incluyen 10 personas que perecieron mientras esperaban camiones de ayuda cerca del recién construido corredor de Morag, que separa las ciudades sureñas de Rafah y Jan Yunis, dijo el hospital Nasser.

Otras seis personas murieron mientras esperaban ayuda en el norte de Gaza cerca del cruce de Zikim, según el Ministerio de Salud de Gaza y el hospital Shifa en la ciudad de Gaza, que recibió a las víctimas.

En el centro de Gaza, testigos relataron que primero escucharon disparos de advertencia antes de que el fuego se dirigiera hacia multitudes de personas que buscaban ayuda tratando de llegar a un sitio de distribución de alimentos operado por la Fundación Humanitaria de Gaza. AP no puede confirmar de forma independiente quién disparó los tiros.

El hospital Awda en el cercano campo de refugiados de Nuseirat indicó que cuatro personas murieron asesinadas por disparos israelíes.

“Primero, fue al aire, luego comenzaron a disparar a la gente”, contó Sayed Awda, quien esperaba a cientos de metros del sitio de FHG en el área.

Otras seis personas que buscaban ayuda murieron mientras intentaban llegar a los sitios de la FHG en Jan Yunis y Rafah, señaló el hospital Nasser.

Estados Unidos e Israel respaldaron la fundación hace meses como una alternativa al sistema de ayuda administrado por la ONU, pero sus primeras operaciones se han visto empañadas por muertes y caos, con personas que buscan ayuda bajo fuego cerca de las rutas que conducen a los sitios.

En respuesta a las consultas de Associated Press, la oficina de medios de la FHG sostuvo: “No hubo incidentes en o cerca de nuestros sitios hoy y estos incidentes parecen estar relacionados con multitudes que intentan saquear el convoy de ayuda”.

El ejército de Israel también insistió en que no hubo incidentes que involucraran a tropas israelíes cerca de los sitios de ayuda en el centro de Gaza.

Siete personas murieron en ataques aéreos, informaron hospitales locales: tres personas cerca del puerto de pesca en la ciudad de Gaza y cuatro personas, dos de ellas niños, en un ataque que alcanzó una tienda en Jan Yunis. El ejército israelí no comentó de inmediato sobre los ataques, pero ha acusado a Hamás de operar desde áreas civiles.

Muertes por hambre aumentan, el número de niños fallecidos alcanza los 100

La ofensiva aérea y terrestre de Israel ha desplazado a la mayor parte de la población y ha empujado al territorio hacia la hambruna. Dos niños palestinos más murieron por causas relacionadas con la desnutrición el sábado, elevando el número de muertes de niños en Gaza a 100 desde que comenzó la guerra.

Un total de 117 adultos han muerto por causas relacionadas con desnutrición desde finales de junio, cuando el ministerio comenzó a contar esta categoría de edad, dijo.

El número de muertes por hambre no está incluido en el recuento de muertes del ministerio de 61.400 palestinos en la guerra. El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás y compuesto por profesionales médicos, no distingue entre combatientes o civiles, pero dice que alrededor de la mitad de los muertos han sido mujeres y niños.

La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable sobre las bajas de guerra.

Llaman a huelga laboral en Israel por inminente ofensiva en Gaza

La perspectiva de expandir la guerra ha provocado indignación tanto a nivel internacional como dentro de Israel, donde familias en duelo y parientes de rehenes aún retenidos en Gaza instaron a las empresas a declarar una huelga general la próxima semana.

Decenas de miles de israelíes se manifestaron en Tel Aviv el sábado por la noche en lo que los medios locales llamaron una de las mayores protestas antigubernamentales en los últimos meses.

Las familias y sus partidarios esperan presionar al gobierno para que revierta su decisión de tomar el control de Ciudad Gaza, advirtiendo que expandir la guerra pondrá en peligro a sus seres queridos.

De las 251 personas secuestradas cuando militantes liderados por Hamás atacaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1200, alrededor de 50 permanecen en Gaza, de las cuales 20 podrían estar vivas.

Lishay Miran-Lavi, cuyo esposo Omri está entre los rehenes, también hizo un llamado al presidente estadounidense Donald Trump y al enviado especial Steve Witkoff para detener la guerra.

"La decisión de enviar al ejército más profundamente en Gaza es un peligro para mi esposo, Omri. Pero aún podemos detener este desastre", declaró.

También el domingo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, recorrió la parte norte de Cisjordania ocupada por Israel. Aseveró que el ejército israelí permanecerá en los campos de refugiados allí hasta fin de año.

Aproximadamente 40.000 palestinos han sido desplazados de sus hogares este año en el mayor desplazamiento de Cisjordania desde que Israel capturó el territorio en 1967. Israel dice que las operaciones son necesarias para erradicar el terrorismo, ya que la violencia de todas las partes ha aumentado desde que el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 encendió la guerra en Gaza.

Katz aseguró el domingo que el número de advertencias sobre ataques contra israelíes en Cisjordania había disminuido en un 80% desde que comenzó la operación en enero.

________________________________

Metz reportó desde Jerusalén y Magdy desde El Cairo. La corresponsal Melanie Lidman contribuyó desde Tel Aviv, Israel.

________________________________

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.