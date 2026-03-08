Palestinos denuncian dos muertos en Cisjordania por disparos de colonos israelíes

El Ministerio de Salud palestino informó el domingo que colonos israelíes mataron a tiros a dos palestinos en Cisjordania ocupada, el segundo incidente registrado en dos días.

Según un comunicado de esa dependencia, Thaer Faruq Hamayel, de 24 años, y Farea Jawdat Hamayel, de 57, fallecieron por disparos de colonos en la localidad de Abu Falah, al noreste de Ramala.

No se precisó cuándo ocurrieron los hechos ni se proporcionaron más detalles. El ejército israelí no respondió a una solicitud de comentarios.

La violencia en Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, se ha disparado desde que un ataque del grupo islamista palestino Hamás contra Israel desencadenó la guerra de Gaza en octubre de 2023. Y ha continuado a pesar del alto el fuego.

El sábado, el Ministerio de Salud con sede en Ramala y un alcalde local reportaron que colonos israelíes mataron a tiros a un palestino e hirieron a su hermano en un ataque a otra aldea de Cisjordania, Wadi al Rakhim.

Desde el inicio de la guerra de Gaza, las tropas o los colonos israelíes han matado en Cisjordania al menos a 1.042 palestinos, muchos de ellos milicianos, pero también a decenas de civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras del Ministerio de Salud palestino.

Al menos 45 israelíes, entre soldados y civiles, han muerto en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes, según cifras oficiales del Estado hebreo.