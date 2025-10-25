Palestinos enfrentan macabra búsqueda de seres queridos entre restos entregados por Israel

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — En las fotos, Wahiba Shabat reconoció de inmediato el cuerpo de su hijo. El corazón de una madre sabe, dijo. Pero cuando finalmente vio su cadáver descompuesto, no estaba segura.

Israel había entregado el cuerpo de su hijo desnudo, con las manos atadas a la espalda con una brida. Las cicatrices alrededor de sus tobillos indicaban que también había estado atado allí, comentó Shabat. Tenía la mandíbula rota, con sangre seca en la boca. Tuvo que palpar una cicatriz en la parte posterior de su cabeza para confirmar que era él.

El cuerpo de Mahmoud Shabat estaba entre los restos de 195 palestinos devueltos por Israel en los últimos 10 días. Su entrega es parte de un intercambio continuo de los muertos, al tiempo que Hamás devuelve gradualmente los restos de 28 rehenes bajo el acuerdo de alto el fuego en Gaza que también incluyó la liberación de todos los rehenes vivos y de unos 2000 palestinos de las prisiones israelíes.

Las familias acudieron en masa al Hospital Nasser en el sur de Gaza, a donde llegaron los cuerpos, tratando de averiguar si sus seres queridos desaparecidos durante gran parte de la guerra están entre ellos.

El ejército israelí aseveró a The Associated Press que todos los cuerpos devueltos hasta ahora son de combatientes. La AP no pudo verificar tal afirmación, basándose en el examen de fotos de cadáveres y en conversaciones con médicos, expertos y familias. Varios familiares que identificaron cuerpos, incluido el de Shabat, dijeron que no eran combatientes.

Israel no proporcionó identificación para los cuerpos y no permite que el material para pruebas de ADN entre en Gaza. Los restos están muy descompuestos y dañados, y depende de las familias reconocer a sus seres queridos. Algunos cadáveres muestran signos de posible abuso, incluyendo haber estado atados.

El ejército de Israel señaló que opera de acuerdo con la ley internacional. Bajo el alto el fuego, Israel acordó devolver 15 cuerpos por cada cadáver de un rehén muerto.

Stephen Cordner, profesor emérito en medicina forense de la Universidad Monash de Australia, revisó algunas de las fotos de los cuerpos y dijo que algunos daños podrían ser por las condiciones en las que se mantuvieron los restos; por ejemplo, las profundas hendiduras podrían ser causadas por las superficies de las morgues donde se guardaron los cadáveres.

Pero dijo que atar las muñecas detrás de los cuerpos "es inusual" y recomendó realizar una investigación adecuada.

"Esto representa una emergencia forense internacional", afirmó.

Entre los restos entregados hay de milicianos, dice funcionario de Gaza

Muchos de los cuerpos entregados parecen ser de combatientes u otras personas que murieron durante el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 y los días siguientes, dijo Munir al-Bursh, un alto funcionario del Ministerio de Salud de Gaza.

Miles de milicianos cruzaron la frontera y atacaron comunidades en el sur de Israel, desatando la guerra. Otros palestinos también entraron para apoyar el ataque, saquear casas o por curiosidad después de 16 años de estar en gran parte confinados en Gaza. Shabat dijo que su hijo Mahmoud, de 34 años, estaba entre los que se apresuraron a entrar, y la familia luego lo reportó como desaparecido.

Miles de familias en Gaza están buscando a sus seres queridos desaparecidos durante la guerra. Además de los cuerpos del ataque del 7 de octubre, se cree que Israel tiene los restos de otros palestinos, decenas de ellos, incluidos médicos, que murieron bajo custodia israelí tras ser detenidos en Gaza. Las tropas israelíes también exhumaron cientos de cuerpos de tumbas en su búsqueda de rehenes.

Ninguno de los cadáveres devueltos es de aquellos que se sabe que murieron en detención, subrayó al-Bursh, cuyo primo, Adnan al-Bursh, uno de los cirujanos ortopédicos más conocidos de Gaza, murió en una prisión israelí en abril de 2024.

Una familia identificó un cadáver como el de un palestino que conducía a su trabajo de jornalero en Israel el 7 de octubre. Parece haber recibido un disparo en la cabeza cuando viajaba en su auto, dijo su familia. Una foto de su cuerpo mostró una bala extraída de los restos.

Se espera que Israel entregue otros 200 cuerpos, agregó al-Bursh. Hamás ha devuelto los restos de 15 de los 28 rehenes.

Equipos forenses batallan para examinar los cuerpos

El Hospital Nasser tiene una de las dos morgues refrigeradas y funcionales que quedan en Gaza; el resto son inutilizables tras los ataques israelíes. El Comité Internacional de la Cruz Roja proporcionó varios camiones refrigerados, dijo el médico Ahmed Dhair, un especialista forense sénior en el hospital Nasser.

Las autoridades toman fotos de cada cuerpo, publicándolas en el sitio web del Ministerio de Salud para que las familias las vean. Debido a que no hay una conexión a internet confiable para la mayoría de las personas en Gaza, los funcionarios también muestran las imágenes en un cobertizo en el patio del hospital, donde las familias se sientan en un salón improvisado con toldo y observan.

La mayoría de los cuerpos lucen irreconocibles, cubiertos de barro, sangre o hielo tras meses en las morgues israelíes. En algunos, faltan los ojos.

En otros, la cara está destrozada o parece incluso en blanco, con rasgos aparentemente borrados o manchados. Algunos cuerpos están desnudos. Las fotos se centran en cicatrices, marcas de nacimiento o ropa o zapatos distintivos que los familiares podrían reconocer.

“¿Cómo pueden las madres, padres o cualquier miembro de la familia recordar qué llevaba puesto su pariente hace dos años?”, preguntó Ahmed Massoud, portavoz del Centro Palestino para los Desaparecidos y Desaparecidos Forzados, que colabora con el Ministerio de Salud.

Dhair dijo que Israel envió casi ninguna información con los cadáveres. Afirmó que más de 150 restos tenían números de serie israelíes con las letras "ST", que los funcionarios dijeron que podrían indicar que fueron retenidos en la morgue de Sde Teiman, un campamento de prisión militar en el sur de Israel. Las autoridades israelíes no respondieron a preguntas sobre la codificación.

Cuatro equipos forenses examinan los cuerpos, añadió, pero tienen pocos medios para determinar con firmeza las causas de muerte. Algunos casos mostraron evidencia de disparos en la cabeza o el pecho, sostuvo Dhair.

AP revisó fotos de 162 cuerpos. Al menos 49 parecían estar en atuendo militar, lo que indica que probablemente eran milicianos.

Al menos 13 tienen manos o pies atados con bridas o esposas, signos visibles en sus muñecas o tobillos de que habían estado atados, o ropa que podría haber sido utilizada como vendas o mordazas. Un cuerpo tenía una bolsa de colostomía; otro tenía un tubo médico en su brazo, lo que sugiere que podría haber estado en un hospital poco antes de morir.

Que Dios consuele a cada madre

Durante dos años, Shabat, de 62 años, y su esposo no estaban seguros del destino de su hijo, Mahmoud, quien trabajaba como muecín en una mezquita, realizando el llamado a la oración, y jugaba en el equipo de fútbol local. Emocionado cuando comenzó el ataque del 7 de octubre, se apresuró a salir de su casa en Beit Hanoun, la ciudad de Gaza más cercana a la frontera, y entró en Israel, dijo Shabat.

Cuando se liberaron los cuerpos, Shabat y su esposo se dirigieron aprisa al Hospital Nasser. Buscando entre las fotos en línea, Shabat creyó haber encontrado a Mahmoud. Pero "los rasgos parecían torturados", dijo. Necesitaba ver el cuerpo para estar segura.

Su cadáver estaba congelado, con la piel enrojecida. Cuando pasaba sus dedos por su cráneo para encontrar su cicatriz, estalló en lágrimas y gritó: "¡Es Mahmoud! ¡Es mi hijo!"

Tres días después de identificar el cuerpo, la familia enterró a Mahmoud.

"Gracias a Dios, ahora enterré a mi hijo", dijo Shabat. "Que Dios consuele a cada madre y le haga saber dónde están sus hijos".

Shaimaa Abu Awda no obtuvo tal alivio. Va al Hospital Nasser todos los días, buscando señales de su hijo Rayan, de 16 años. El adolescente iba camino a la escuela cuando ocurrió el ataque del 7 de octubre.

Testigos lo vieron entrar en Israel con otros transeúntes.

“Es un niño, no un combatiente”, dijo Abu Awda. “Si ha sido asesinado, es la voluntad de Dios... Pero al menos quiero encontrar su cuerpo para enterrarlo, como el resto de esas personas”.

___

El Deeb reportó desde El Cairo. El periodista de The Associated Press de AP Lee Keath contribuyó a este despacho desde El Cairo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.