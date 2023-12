Por Doina Chiacu

WASHINGTON, 15 dic (Reuters) - Dos familias palestinas estadounidenses demandaron al Gobierno del presidente Joe Biden, alegando que no se ha esforzado por evacuar a sus parientes atrapados en Gaza como lo hizo con los ciudadanos israel√≠es con doble nacionalidad. En los d√≠as posteriores al asalto de Ham√°s el 7 de octubre en el sur de Israel, el Gobierno estadounidense organiz√≥ vuelos ch√°rter desde Tel Aviv a Europa para ayudar a los estadounidenses a abandonar Israel despu√©s de que muchas compa√Ī√≠as a√©reas cancelaron el servicio al pa√≠s.

El Departamento de Estado afirma haber ayudado a unos 1.300 palestinos estadounidenses a abandonar Gaza y escapar de los bombardeos de represalia de Israel, en parte coordinando su salida hacia el vecino Egipto con las autoridades israelíes y egipcias. Sin embargo, Estados Unidos no ha tomado medidas para organizar vuelos específicos o ayudar de cualquier otro modo a garantizar la salida de unos 900 ciudadanos estadounidenses, residentes y familiares que permanecen atrapados en Gaza, dicen las familias estadounidenses que han demandado al gobierno.

Los demandantes acusan que con esto se violan sus derechos constitucionales. "Hay más cosas que el Gobierno estadounidense puede hacer y está optando por no hacerlas por los palestinos", dijo en una entrevista Yasmeen Elagha, que tiene familia atrapada en Gaza y ayudó a organizar la demanda. El Departamento de Estado no quiso hacer comentarios sobre litigios pendientes, pero un portavoz dijo que están trabajando para sacar a más estadounidenses y familiares de Gaza. La Casa Blanca remitió las preguntas sobre la demanda al Departamento de Justicia, que no hizo comentarios de inmediato. La demanda, presentada el miércoles ante el Tribunal de Distrito de Indianápolis, acusa al Gobierno federal de no proteger a los ciudadanos estadounidenses en una zona de guerra activa y de negar la igualdad de protección a los palestinos estadounidenses, un derecho recogido en la Constitución de Estados Unidos.

Dos de los demandantes en la demanda son los primos de Elagha, Borak Alagha y Hashem Alagha, ciudadanos estadounidenses que estudiaban ingeniería en el enclave costero palestino. Los estadounidenses que figuran en la lista de Estados Unidos que desean salir de Gaza por el paso fronterizo de Rafah, controlado por Egipto, deben ser aprobados tanto por Israel como por Egipto.

Los tres estadounidenses citados en la demanda no han recibido autorizaci√≥n para salir, dijo Elagha, que vive cerca de Chicago. (Reportaje de Doina Chiacu, informaci√≥n adicional de Humeyra Pamuk y Jeff Mason. Editado en espa√Īol por Javier L√≥pez de L√©rida)