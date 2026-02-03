Palestinos hacen fila en Rafah tras el caótico primer día de reapertura del paso entre Gaza y Egipto

JAN YUNIS, Franja de Gaza (AP) — Decenas de palestinos se alinearon el martes en ambos lados de la frontera de Gaza con Egipto, con la esperanza de pasar por el cruce de Rafah después de que su tan esperada reapertura el día anterior se viera empañada por retrasos e incertidumbre sobre a quién se les permitiría cruzar.

En el lado egipcio estaban los palestinos que habían recibido tratamiento médico en Egipto y habían salido de Gaza anteriormente en la guerra entre Israel y Hamás, según la televisión estatal egipcia Al-Qahera News.

En el lado de Gaza, los palestinos que necesitaban tratamiento no disponible en Gaza fueron llevados en autobuses por la Media Luna Roja Palestina desde la sede de la agencia en el territorio, con la esperanza de recibir noticias de que se les permitiría cruzar al otro lado.

La reapertura del cruce el lunes —aunque aclamada como un avance para el frágil alto el fuego respaldado por Estados Unidos alcanzado en octubre— se vio empañada por retrasos. Tomó más de 10 horas para que apenas una docena de retornados y un pequeño grupo de evacuados médicos cruzaran en cada dirección.

Los números quedaron por debajo de las 50 personas que los funcionarios habían dicho que se permitiría en cada dirección y apenas comenzaron a abordar las crecientes necesidades de la devastada Gaza: decenas de miles de palestinos esperan ser evacuados para recibir tratamiento o regresar a casa.

Otro día, otra esperanza

Iman Rashwan esperó durante horas en la ciudad gazatí de Jan Yunis hasta que su madre y hermana llegaron de regreso desde Egipto. Dijo que espera que otros tengan la misma suerte de ver pronto a sus seres queridos.

"Dios quiera, el cruce se abrirá para todos, para todos los enfermos y para todos los heridos", dijo mientras esperaba, agregando que todos sólo quieren que las cosas "vuelvan a la normalidad como estaban antes de la guerra".

El martes por la mañana, el esfuerzo de evacuación se concentró alrededor de un hospital de la Media Luna Roja en Jan Yunis, donde llegó un equipo de la Organización Mundial de la Salud y un vehículo que transportaba pacientes y sus familiares llegó desde otro hospital. Luego, el grupo de vehículos de la OMS y ambulancias palestinas se dirigió hacia Rafah para esperar el cruce.

El portavoz de la Media Luna Roja Palestina, Raed al-Nims, dijo a The Associated Press el martes que sólo 16 pacientes con condiciones crónicas y heridas de guerra, acompañados por 40 familiares, fueron llevados desde Jan Younis al lado de Gaza de Rafah.

Esto fue mucho menos que los 45 pacientes y heridos que se le dijo a la Media Luna Roja que se permitiría entrar el martes a Egipto, junto con 90 familiares, dijo.

Esperando en ambos lados

Los funcionarios dicen que el número de cruces podría aumentar gradualmente si el sistema funciona. Israel y Egipto evalúan a quiénes se les permite entrar y salir. Pero las preocupaciones de seguridad y los obstáculos burocráticos rápidamente moderaron las expectativas planteadas por los funcionarios que durante semanas habían presentado la reapertura como un paso importante en el acuerdo de alto el fuego.

El lunes, las cosas se atascaron en desacuerdos sobre las franquicias de equipaje. Los retornados llevaban más de lo anticipado, lo que requirió negociaciones adicionales, dijo una persona familiarizada con la situación a la AP, hablando bajo condición de anonimato para discutir el asunto diplomático.

"No nos dejaron cruzar con nada", dijo Rotana Al-Regeb al regresar alrededor de la medianoche del lunes a Jan Yunis. "Vaciaran todo antes de dejarnos pasar. Solo se nos permitió llevar la ropa que llevábamos puesta y una bolsa por persona".

El número inicial de palestinos a los que se permitió a cruzar es mayormente simbólico. Los funcionarios israelíes y egipcios han dicho que saldrían 50 evacuados médicos —junto con dos acompañantes— y otros 50 palestinos que salieron durante la guerra regresarían.

Más de 10.000 pacientes han sido evacuados de Gaza desde que comenzó la guerra, según la OMS. Pero el ritmo se ralentizó a un goteo, con un promedio de 17 pacientes por semana saliendo desde que Israel tomó el cruce en mayo de 2024 y hasta el alto el fuego.

A un ritmo de aproximadamente 50 al día, muchos de los aproximadamente 20.000 enfermos y heridos que el Ministerio de Salud de Gaza ha dicho que necesitan tratamiento en el extranjero aún enfrentarán largas esperas. Aproximadamente 150 hospitales en todo Egipto están listos para recibir pacientes, dijeron las autoridades.

Quién y qué se permitiría pasar por Rafah era una preocupación central tanto para Israel como para Egipto.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que cualquiera que quiera salir eventualmente se le permitirá hacerlo, pero temiendo que Israel pudiera usar el cruce para empujar a los palestinos fuera de Gaza, Egipto ha dicho repetidamente que debe abrirse en ambas direcciones.

Un joven de 19 años asesinado en el sur de Gaza

El Hospital Nasser en Jan Yunis dijo que Ahmed Abdel-Al, de 19 años, fue disparado y asesinado por tropas israelíes el martes por la mañana en una parte de la ciudad del sur de Gaza, a cierta distancia del área bajo control militar israelí.

El ejército de Israel no respondió de inmediato a las preguntas sobre el tiroteo.

Abdel-Al fue el último de los más de 520 palestinos asesinados por fuego israelí desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza. Son parte de los más de 71.800 palestinos asesinados desde el inicio de la guerra, según el ministerio, que no dice cuántos eran combatientes o civiles.

El ministerio, parte del gobierno liderado por Hamás en Gaza, mantiene registros detallados de bajas que son considerados generalmente confiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

___

Magdy informó desde El Cairo. Los periodistas de Associated Press Josef Federman y Sam Metz en Jerusalén contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.