LA HAYA, 10 nov (Reuters) - Tres grupos palestinos de derechos humanos afirmaron haber solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue a Israel por acusaciones de cometer crímenes de guerra, incluido el genocidio, al bombardear y asediar la Franja de Gaza.

Israel no es miembro del tribunal con sede en La Haya y no reconoce su jurisdicción. Con anterioridad afirmó que las acusaciones de genocidio son deplorables y que sus acciones van dirigidas contra militantes del grupo Hamás que gobierna Gaza, no contra civiles.

En respuesta a una pregunta, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí declaró que "Israel también está recopilando pruebas de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos por Hamás durante el ataque del 7 de octubre (contra Israel) y después, incluido el uso de civiles como escudos humanos (en Gaza)".

Los tres grupos de derechos -Al Haq, Al Mezan y la Campaña Palestina de Derechos Humanos- dijeron que habían pedido a la CPI que se centre en los ataques aéreos israelíes contra zonas civiles densamente pobladas de Gaza, el asedio del territorio y el desplazamiento de la población.

"Estas acciones constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluido el genocidio y la incitación al genocidio", afirmaron en un comunicado de prensa conjunto.

La CPI dijo el viernes que había recibido una comunicación de los tres grupos y que evaluaría la información, sin entrar en detalles sobre su contenido.

Israel desencadenó su asalto a Gaza en respuesta a una incursión de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre, en la que hombres armados mataron a 1.400 personas, en su mayoría civiles, y tomaron unos 240 rehenes, según los recuentos israelíes.

Funcionarios palestinos afirman que las acciones de Israel en Gaza han matado desde entonces a más de 10.000 personas en el pequeño enclave.

