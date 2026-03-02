Palestinos temen que guerra con Irán distraerá al mundo de sus penurias

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Algunos palestinos temen que la guerra desencadenada por ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán pueda eclipsar la frágil situación en Gaza, poco más de una semana después de que el presidente estadounidense Donald Trump recaudara miles de millones de dólares en promesas para la reconstrucción del territorio e intentara impulsar un alto al fuego

Los residentes afirman que tienen miedo al abandono y a la privación después de que Israel, tras los ataques del fin de semana, cerrara todos los cruces hacia su territorio devastado de más de 2 millones de habitantes

COGAT, el organismo militar israelí que supervisa los asuntos civiles en Gaza, ha cerrado los cruces hacia el territorio y ha congelado la entrada y salida de trabajadores humanitarios porque, según afirma, los cruces no pueden operarse de forma segura bajo fuego. Indicó que los cruces reabrirán tan pronto como la situación lo permita

Señaló que los palestinos allí tienen suficientes alimentos almacenados, aunque algunas organizaciones advirtieron que pronto podrían quedarse sin suministros

Palestinos dijeron a The Associated Press que se apresuraban a los mercados, atormentados por los recuerdos de la dolorosa escasez de alimentos del año pasado, tras meses del bloqueo de Israel. Se determinó que parte de Gaza, alrededor de la Ciudad de Gaza, estaba en situación de hambruna

“Cuando se cierran los cruces, todo queda suspendido en el mercado”, manifestó Osamda Hanoda, de Jan Yunis. “Los precios suben y la gente vive en la miseria”

Informes muestran que los precios de los productos suben

El inestable alto al fuego entre Israel y Hamás había permitido que entrara a Gaza más ayuda humanitaria y otros suministros, aunque Naciones Unidas y sus socios de ayuda dicen que se necesita más de todo, desde suministros médicos básicos hasta combustible

Ahora, los palestinos vuelven a acaparar, con informes de que los precios suben con fuerza para bienes básicos como los sacos de harina

“Tenemos miedo de no encontrar leche” y pañales para los niños, o comida y agua, comentó Hassan Zanoun, desplazado de Rafah

No estaba claro cuándo podría reabrir algún cruce. Las autoridades israelíes se centraban en Irán, y los ciudadanos corrían repetidamente a refugiarse mientras sonaban las sirenas

El Ramadán se ve interrumpido

La guerra en Gaza comenzó con el ataque liderado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, y desde el inicio ha estado marcada por restricciones a las personas y a los suministros —y por personas aterrorizadas, incluidos enfermos que necesitan ser evacuados para recibir tratamiento

Hace un mes, el principal cruce fronterizo de Rafah de Gaza con el mundo exterior —su único cruce que no es con Israel— reabrió, permitiendo un flujo pequeño y estrictamente controlado de tránsito palestino en ambas direcciones. No se permitió el paso de carga

Ahora todos los cruces están cerrados otra vez en medio del mes sagrado musulmán de ayuno del Ramadán, un tiempo de privación elegida, banquetes nocturnos y oración. Imágenes han mostrado a palestinos alineados en largas mesas en medio de escombros de zonas bombardeadas

Los ataques contra Irán sacudieron esa rutina

“Todas las personas se apresuraron a los mercados, y todas querían comprar y esconderse”, relató Abeer Awwad, desplazada de la Ciudad de Gaza, mientras empezaban a difundirse las noticias de las explosiones en Teherán

Bajo la tregua mediada por Estados Unidos del 10 de octubre, los combates más intensos han disminuido, aunque el fuego israelí regular continúa en Gaza. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha señalado avances en el enclave, pero indicó en su análisis más reciente de seguridad alimentaria la semana pasada que el hambre persiste

“Los hogares informaron un promedio de dos comidas al día en febrero de 2026, en comparación con una comida en julio”, indicó. “Aun así, uno de cada cinco hogares consumía solo una comida diaria”

World Central Kitchen, por su parte, advirtió que se quedaría sin suministros esta semana si Israel mantenía cerrados los cruces de la franja

“Necesitamos entregas de alimentos todos los días para alimentar a familias hambrientas que no forman parte de esta guerra”, escribió en redes sociales José Andrés, el chef famoso que fundó la organización

Afirmó que WCK proporciona 1 millón de comidas al día en Gaza, y que el grupo y otros que trabajan en Gaza necesitan alimentos y otros suministros todos los días

“No podemos esperar... ¡dejen pasar hoy los camiones humanitarios!”, expresó

Un desafío para los grupos de ayuda y otros

Volver a centrar la atención del mundo en Gaza es un desafío para los grupos de ayuda y otros, mientras Irán se apresura a buscar un nuevo liderazgo y continúan las explosiones en Teherán, Israel y en todo Oriente Medio

Trump ha dicho que los bombardeos en Irán podrían continuar durante la semana o más

Es un giro dramático respecto al lanzamiento de la nueva Junta de Paz de Trump, una reunión de líderes mundiales hace menos de dos semanas destinada a poner fin a la guerra en Gaza, pero que también tiene la ambición de resolver conflictos en otros lugares

Incluso con ese impulso adicional sobre Gaza, siguen existiendo grandes desafíos para el alto al fuego. Entre ellos están desarmar a Hamás, reunir y desplegar una fuerza internacional de estabilización, y lograr que un comité palestino recién designado, destinado a gobernar Gaza, ingrese al territorio

Mientras Oriente Medio se vuelca hacia otra guerra, algunos palestinos ven un beneficio: el ejército israelí está distraído

“Lo bueno es que el sonido de explosiones y demoliciones ahora es raro cerca de la línea amarilla”, dijo Ahmed Abu Jahl, de la Ciudad de Gaza, al referirse a la línea que divide Gaza y delimita aproximadamente la mitad del territorio controlado por las fuerzas israelíes

“Incluso los drones siguen volando, pero son menos”, añadió

Ezzidin reportó desde El Cairo y Anna desde Lowville, Nueva York

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa