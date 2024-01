La hotelera de la familia llevará la marca Only You al vacacional con un hotel en Ibiza en 2025

MADRID, 25 Ene. 2024 (Europa Press) -

Palladium Hotel Group ha entrado en el selecto club de los grupos hoteleros nacionales que facturan más de 1.000 millones de euros.Tras un año de extraordinarios resultados la hotelera balear centrará sus planes de expansión en destinos como México, Estados Unidos, Oriente Medio y enclaves del Mediterráneo.

La compañía continúa apostando con fuerza por el segmento vacacional y anuncia que en 2025 abrirá el primer Only You en este formato en Ibiza. Palladium reformará un cuatro estrellas en la isla e implantará allí la marca que tenía al 50% junto El Corte Inglés.

La compañía no cifró la inversión prevista en ese activo aunque aseguró que "va a ser una cantidad importante". Debido a las características del actual inmueble, será una remodelación con menos intervención estructural y lo que les permitirá no perder ninguna temporada.

"Por el tipo de experiencia perfectamente encaja en el modelo vacacional. Cuando la gestión de la marca dependió solamente de nosotros decidimos dar el salto" explicó al presidente de la compañía Abel Matutes durante la presentación de la hotelera en Fitur 2024.

El de Ibiza será un hotel semiurbano dentro de un destino vacacional, lo que permitirá a la compañía ir testando el nuevo modelo que pretenden extender a otros destinos. El consejero delegado de la compañía Jesús Sobrino explicó que "hay mucho apetito de los inversores por el segmento vacacional y es una forma de alinearnos con el mercado".

Crecimiento rentable.

La feria turística internacional Fitur 2024 ha sido el marco elegido por la hotelera española para realizar balance del año 2023 y anunciar que el pasado año superó los 1.000 millones de euros en volumen de negocio gestionado, alcanzando la cifra de 1.069 millones.Esta cifra supone un incremento del 16% respecto al año anterior (948 millones) y un 42% por encima del 2019 prepandemia ratificando el crecimiento sostenible de la compañía.

Para el presidente de Palladium Hotel Group, Abel Matutes, "superar la barrera de los 1.000 millones de euros en volumen de negocio gestionado afianza nuestro modelo empresarial, en el que el crecimiento acompañado de rentabilidad y satisfacción del cliente como pilares imprescindibles, es una apuesta ganadora". Matutes aseguró que para la compañía "ha sido un muy buen año y así vas a seguir".

El pasado año el grupo logró aumentar un 14% su ingreso por habitación disponible en comparación con 2022. "Es un crecimiento muy importante porque lo hemos hecho sin prácticamente aumentar nuestra planta hotelera. El número de habitaciones ha crecido muy poco, así que los ingresos crecen gracias a mejorar la ocupación y mejorar los precios", explicó el consejero delegado de Palladium, Jesús Sobrino.

En 2019 gestionaron un volumen de negocio 752 millones de euros (42% menos), con 1.000 habitaciones más que hoy en día y con 1.000 empleados menos. La empresa cerró 2023 con 41 hoteles, 13.000 habitaciones y 14.000 empleados. Respecto a las ventas, la compañía ha aumentado también un 16% en el canal de venta directa (94 millones de euros).

Según explicó el directivo los objetivos de la compañía para este año se centrarán en continuar creciendo de forma "rentable, sostenible y responsable".

El grupo gestiona actualmente un total de 41 hoteles con 13.000 habitaciones, "Somos un ejemplo perfecto de fórmula contra la masificación del turismo. Crecemos en resultados sin prácticamente hacerlo en hoteles. Ésa es la fórmula: más precio sin tener que aumentar el número de clientes", explican desde la hotelera.

Llegada del only you al vacacional.

Only You, enseña de destinos urbanos del grupo ahora propiedad en solitario de la familia Matutes tras comprar el 50% históricamente en manos de El Corte Inglés, se convertirá en punta de lanza para su crecimiento en el mercado de Estados Unidos, donde ya busca oportunidades de sumar hoteles en Chicago, Boston, Los Ángeles y Miami.

Only You abrirá ese año su sexto hotel este año en España, con la incorporación de un local en Sevilla, y en 2025 sumará su primer hotel internacional en Venecia. Además, la compañía trabaja en abrir también en ese año en Ibiza el primer hotel Only You destinado al segmento vacacional.

El Only You Hotel Sevilla es un activo de 5 estrellas, que contará con 226 habitaciones y una importante propuesta de restauración y espacios para eventos, que incluyen una amplia área exterior con piscina.

También este año, comenzarán los trabajos de reconversión del actual Palladium Hotel Palmyra, propiedad de Grupo Empresas Matutes, situado en el municipio de Sant Antoni en Ibiza, que, tras una inversión de 13 millones de euros, pasará a convertirse en un nuevo hotel de cinco estrellas, el primer Only You Hotels en formato vacacional.

En ámbito internacional, Only You Hotels, continuará su expansión internacional con la apertura de un cinco estrellas en Venecia en 2025, que será el primer hotel urbano del grupo hotelero en Italia y la segunda propiedad en gestión en el país para Palladium Hotel Group, que ya cuenta con un resort en Sicilia: Grand Palladium Sicilia Resort & Spa. Asimismo, el grupo iniciará un proceso de reforma en Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa en Brasil.

Tras la apertura de 45 Times Square Hotel en Nueva York, Palladium Hotel Group pone el foco en otras ciudades de Estados Unidos como Miami, Los Ángeles o Chicago; y otros destinos de México, Oriente Medio y el Mediterráneo, donde el grupo estudia oportunidades de expansión afines a las marcas de su porfolio.

La compañía fundada por Abel Matutes hace más de medio siglo como Grupo Fiesta y se dispone ahora a poner fin a esa enseña histórica. De aquella marca original de la ya sólo queda un único hotel operativo en República Dominicana.

La compañía ha confirmado su intención de reformar este establecimiento de manera integral y reabrirlo con una nueva marca comercial de entre las que opera el grupo, preferentemente Only You o la enseña de lujo Bless.