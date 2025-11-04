PALMA SUBE ANTE LA FORTALEZA DEL ACEITE DE SOJA DE DALIAN Y LA TOMA DE BENEFICIOS

YAKARTA, 4 nov (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el martes y se recuperaban de un mínimo de casi cuatro meses alcanzado en la sesión anterior, alentados por las ganancias del aceite de soja rival de Dalian y la toma de beneficios tras una fuerte caída la semana pasada. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia avanzaba 29 ringgit, o un 0,7%, a 4.144 ringgit (US$981,06) la tonelada métrica al mediodía. "La fortaleza del aceite de soja de Dalian y la toma de beneficios apoyan los repuntes de hoy, tras la fuerte caída de la semana pasada", dijo Sandeep Singh, director de The Farm Trade, una empresa de consultoría y comercio en Kuala Lumpur.

La palma bruscamente la semana pasada debido a la continua producción en Malasia y se espera que las existencias finales alcancen los 2,5 millones de toneladas métricas en octubre, añadió. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian ganaba un 0,47%, mientras que el de aceite de palma caía un 0,85%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago (CBOT) subían un 0,12%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitaba un 0,12% frente al dólar, lo que hace que el aceite de palma resulte más atractivo para los compradores que poseen divisas extranjeras.

Según las previsiones, las existencias de aceite de palma de Malasia alcanzarán en octubre su nivel más alto en dos años, impulsadas por un aumento de la producción hasta el nivel más alto de los últimos siete años, que supera la demanda de exportación.

Se espera que las existencias de aceite de palma aumenten un 3,5% en octubre, hasta los 2,44 millones de toneladas métricas, su nivel más alto desde octubre de 2023.

Las importaciones de aceite de palma en octubre cayeron a un mínimo de cinco meses, arrastrando las compras totales en la campaña 2024/25 a su nivel más bajo en cinco años, en un momento en que los compradores cambiaron a aceite de soja después de un repunte en los precios del aceite de palma, según cinco distribuidores.

Indonesia exportó 17,58 millones de toneladas de aceite de palma crudo y refinado en el período de enero a septiembre, un 11,62% más que en el mismo período del año pasado, dijo la oficina de estadísticas el lunes.

Se espera que el aceite de palma vuelva a probar el soporte de 4.106 ringgit por tonelada, una ruptura por debajo del cual podría desencadenar una caída en el rango de 4.044 ringgit a 4.083 ringgit, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,2240 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Subhranshu Sahu y Janane Venkatraman; edición en español de Paula Villalba)