PALMA SUBE LIGERAMENTE ANTES DE LOS DATOS DE LA MPOB

YAKARTA, 5 nov (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el miércoles y ampliaban las ganancias por segunda sesión consecutiva, mientras el mercado esperaba nuevos datos mensuales. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia ganaba 5 ringgit, o un 0,12%, a 4.148 ringgit (US$982,01) la tonelada métrica en el descanso del mediodía.

"Los precios cotizaban marginalmente al alza a mediodía, mientras el mercado esperaba nuevos datos y noticias sobre la palma. El movimiento al alza se vio limitado por la persistente preocupación por las elevadas existencias finales de palma de octubre", dijo un operador en Kuala Lumpur. Está previsto que la Junta de Aceite de Palma de Malasia (MPOB, por sus siglas en inglés) publique sus datos mensuales el 10 de noviembre.

Es probable que las existencias de aceite de palma de Malasia hayan alcanzado en octubre su nivel más alto en dos años, en un momento en que la producción se disparó hasta su nivel más alto en siete años, superando la demanda de exportaciones.

Se prevé que las existencias hayan aumentado un 3,5% durante el mes, hasta los 2,44 millones de toneladas, el nivel más alto desde octubre de 2023. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,05%, mientras que el de aceite de palma caía un 0,14%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago (CBOT) avanzaban un 0,57%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Mientras tanto, las importaciones de aceite de palma de cayeron a un mínimo de cinco meses en octubre, arrastrando las compras totales en la campaña 2024-25 a un mínimo de cinco años, después de que los compradores cambiaran a aceite de soja tras un repunte en los precios de la palma, según cinco distribuidores. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se fortalecía un 0,17% frente al dólar, lo que hizo que el aceite de palma resultara menos atractivo para los compradores con divisas extranjeras.

Se espera que el aceite de palma FCPOc3 vuelva a probar el soporte de 4.106 ringgit por tonelada, una ruptura por debajo de la cual podría desencadenar una caída en el rango de 4.044-4.083 ringgit, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,2240 ringgit)