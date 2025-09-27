Palmarés de la 73ª edición del Festival de Cine de San Sebastián

El film "Los domingos", de la realizadora española Alauda Ruiz de Azúa, se impuso este sábado como la mejor cinta del Festival de cine de San Sebastián.

Este es el palmarés de la 73ª edición del certamen, celebrado en la ciudad vasca, en el norte de España, del 19 al 27 de septiembre:

- Concha de Oro a la mejor película: "Los domingos", de Alauda Ruiz de Azúa (España-Francia-Portugal)

- Premio Especial del Jurado: "Historias del buen valle", de José Luis Guerin (España-Francia)

- Concha de Plata a la mejor dirección: Joachim Lafosse, por "Six jours ce printemps-là" (Bélgica-Francia-Luxemburgo)

- Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista: Zhao Xiaohong, por "Jianyu laide mama" (China) y José Ramón Soroiz, por "Maspalomas" (España), ex aequo

- Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto: Camila Plaate, por "Belén" (Argentina)

- Premio del Jurado al mejor guión: "Six jours ce printemps-là", de Joachim Lafosse (Bélgica-Francia-Luxemburgo)

- Premio del Jurado a la mejor fotografía: "Los Tigres", de Alberto Rodríguez (España-Francia)

- Premio Horizontes a la mejor película latinoamericana: "Un poeta", de Simón Mesa Soto (Colombia-Alemania-Suecia)

Mención especial: "Hiedra", de Ana Cristina Barragán (Ecuador-México-Francia-España)

Mención especial: "Un cabo suelto", de Daniel Hendler (Uruguay-Argentina-España)

- Premio de la Industria Wip Latam: "Moscas", de Fernando Eimbcke (México)

- Premio Egeda Platino Industria: "A la hora de poner la mesa ya no éramos cinco", de Esteban Hoyos García y Juan Miguel Gelacio Ramírez (Colombia-EEUU)

- Premio al mejor proyecto del XIV Foro de Coproducción Europa-América Latina: "No me dejen morir solo", de Francisco Rodríguez Teare (Chile)

- Premio Nuevos Directores: "Weightless", de Emilie Thalund (Dinamarca)

Mención especial: "Aro berria", de Irati Gorostidi Agirretxe (España)

- Premio de Cooperación Española: "Historias del buen valle", de José Luis Guerín (España-Francia)

- Premio Radiotelevisión Española (RTVE) Otra mirada: "Las corrientes", de Milagros Mumenthaler (Argentina-Suiza)

Mención especial: "Belén", de Dolores Fonzi (Argentina)

- Premio Irizar al Cine Vasco: "Los domingos", de Alauda Ruiz de Azúa (España-Francia)

- Premio del Público: "The Voice of Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania (Túnez-Francia)

- Premio del Público a la mejor película europea: "Amélie et la métaphysique des tubes", de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han (France)

- Premio Zabaltegi Tabakalera: "La tour de glace", de Lucile Hadzihalilovic (Francia-Alemania)

Mención especial: "Blue Heron", de Sophy Romvari (Canadá-Hungría)

Premio Culinary Zinema: "Mam", de Nan Feix (Francia)

du/eg