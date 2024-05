Palmarés de la 77a edición del Festival de cine de Cannes

Estos son los premiados de la 77ª edición del Festival de cine de Cannes:

- Palma de Oro: "Anora" de Sean Baker

- Gran Premio: "All We Imagine as Light" de Payal Kapadia

- Premio Especial: Mohammad Rasoulof por "The Seed of the Sacred Fig"

- Premio del Jurado: "Emilia Pérez" de Jacques Audiard

- Mejor dirección: Miguel Gomes por "Grand Tour"

- Mejor Guión: "The Substance", de la francesa Coralie Fargeat

- Mejor Actriz: Las cuatro intérpretes de "Emilia Pérez", Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gómez y Adriana Paz

- Mejor Actor: Jesse Plemons por "Kinds of Kindness"

- Cámara de Oro (mejor primera película): "Armand" de Halfdan Ullmann Tondel

Mención especial: "Mongrel" de Wei Liang Chiang Chiang y You Qiao Yin

- Palma de Oro del cortometraje: "The man who could not remain silent", de Nebojsa Slijepcevic

Mención especial al cortometraje: "Bad for a moment" de Daniel Soares

- Palmas de Oro honoríficas: Meryl Streep y George Lucas.

AFP