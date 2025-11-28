Palmarés de la Copa Libertadores de América previo a la final de la edición de 2025, que disputarán Palmeiras y Flamengo el sábado en Lima:

Año Campeón Subcampeón

1960 Peñarol (Uruguay) Olimpia (Paraguay)

1961 Peñarol (Uruguay) Palmeiras (Brasil)

1962 Santos (Brasil) Peñarol (Uruguay)

1963 Santos (Brasil) Boca Juniors (Argentina)

1964 Independiente (Argentina) Nacional (Uruguay)

1965 Independiente (Argentina) Peñarol (Uruguay)

1966 Peñarol (Uruguay) River Plate (Argentina)

1967 Racing Club (Argentina) Nacional (Uruguay)

1968 Estudiantes (Argentina) Palmeiras (Brasil)

1969 Estudiantes (Argentina) Nacional (Uruguay)

1970 Estudiantes (Argentina) Peñarol (Uruguay)

1971 Nacional (Uruguay) Estudiantes (Argentina)

1972 Independiente (Argentina) Universitario (Perú)

1973 Independiente (Argentina) Colo Colo (Chile)

1974 Independiente (Argentina) Sao Paulo (Brasil)

1975 Independiente (Argentina) Unión Española (Chile)

1976 Cruzeiro (Brasil) River Plate (Argentina)

1977 Boca Juniors (Argentina) Cruzeiro (Brasil)

1978 Boca Juniors (Argentina) Deportivo Cali (Colombia)

1979 Olimpia (Paraguay) Boca Juniors (Argentina)

1980 Nacional (Uruguay) Internacional (Brasil)

1981 Flamengo (Brasil) Cobreloa (Chile)

1982 Peñarol (Uruguay) Cobreloa (Chile)

1983 Gremio (Brasil) Peñarol (Uruguay)

1984 Independiente (Argentina) Gremio (Brasil)

1985 Argentinos Juniors (Argentina) América (Colombia)

1986 River Plate (Argentina) América (Colombia)

1987 Peñarol (Uruguay) América (Colombia)

1988 Nacional (Uruguay) Newell's Old Boys (Argentina)

1989 Atlético Nacional (Colombia) Olimpia (Paraguay)

1990 Olimpia (Paraguay) Barcelona (Ecuador)

1991 Colo Colo (Chile) Olimpia (Paraguay)

1992 Sao Paulo (Brasil) Newell's Old Boys (Argentina)

1993 Sao Paulo (Brasil) Universidad Católica (Chile)

1994 Vélez Sarsfield (Argentina) Sao Paulo (Brasil)

1995 Gremio (Brasil) Atlético Nacional (Colombia)

1996 River Plate (Argentina) América (Colombia)

1997 Cruzeiro (Brasil) Sporting Cristal (Perú)

1998 Vasco da Gama (Brasil) Barcelona (Ecuador)

1999 Palmeiras (Brasil) Deportivo Cali (Colombia)

2000 Boca Juniors (Argentina) Palmeiras (Brasil)

2001 Boca Juniors (Argentina) Cruz Azul (México)

2002 Olimpia (Paraguay) Sao Caetano (Brasil)

2003 Boca Juniors (Argentina) Santos (Brasil)

2004 Once Caldas (Colombia) Boca Juniors (Argentina)

2005 Sao Paulo (Brasil) Atlético Paranaense (Brasil)

2006 Internacional (Brasil) Sao Paulo (Brasil)

2007 Boca Juniors (Argentina) Gremio (Brasil)

2008 Liga de Quito (Ecuador) Fluminense (Brasil)

2009 Estudiantes (Argentina) Cruzeiro (Brasil)

2010 Internacional (Brasil) Guadalajara (México)

2011 Santos (Brasil) Peñarol (Uruguay)

2012 Corinthians (Brasil) Boca Juniors (Argentina)

2013 Atlético Mineiro (Brasil) Olimpia (Paraguay)

2014 San Lorenzo (Argentina) Nacional (Paraguay)

2015 River Plate (Argentina) Tigres (México)

2016 Atlético Nacional (Colombia) Independiente del Valle (Ecuador)

2017 Gremio (Brasil) Lanús (Argentina)

2018 River Plate (Argentina) Boca Juniors (Argentina)

2019 Flamengo (Brasil) River Plate (Argentina)

2020 (*) Palmeiras (Brasil) Santos (Brasil)

2021 Palmeiras (Brasil) Flamengo (Brasil)

2022 Flamengo (Brasil) Athletico Paranaense (Brasil)

2023 Fluminense (Brasil) Boca Juniors (Argentina)

2024 Botafogo (Brasil) Atlético Mineiro (Brasil)

(*) La final de la edición 2020 se disputó en enero de 2021 a causa de la pandemia de covid.

