Palmarés de la Copa Mundial Sub-20 de fútbol
Palmarés de la Copa Mundial Sub-20 de fútbol hasta la edición de Chile 2025, que culminará con la fi
- 1 minuto de lectura'
Palmarés de la Copa Mundial Sub-20 de fútbol hasta la edición de Chile 2025, que culminará con la final entre Argentina y Marruecos el domingo en Santiago:
Sede/Año Campeón Subcampeón
Túnez 1977 Unión Soviética México
Japón 1979 Argentina Unión Soviética
Australia 1981 Alemania Federal Catar
México 1983 Brasil Argentina
Unión Soviética 1985 Brasil España
Chile 1987 Yugoslavia Alemania Federal
Arabia Saudita 1989 Portugal Nigeria
Portugal 1991 Portugal Brasil
Australia 1993 Brasil Ghana
Catar 1995 Argentina Brasil
Malasia 1997 Argentina Uruguay
Nigeria 1999 España Japón
Argentina 2001 Argentina Ghana
Emiratos Árabes Unidos 2003 Brasil España
Países Bajos 2005 Argentina Nigeria
Canadá 2007 Argentina República Checa
Egipto 2009 Ghana Brasil
Colombia 2011 Brasil Portugal
Turquía 2013 Francia Uruguay
Nueva Zelanda 2015 Serbia Brasil
Corea del Sur 2017 Inglaterra Venezuela
Polonia 2019 Ucrania Corea del Sur
Argentina 2023 Uruguay Italia
Nota: la edición de Indonesia 2021 se canceló por la pandemia de Covid-19.
cl/raa/
Otras noticias de Mundial Sub 20
- 1
Rebelión de los contadores contra la IA: una app argentina generó un conflicto en la disciplina
- 2
Agenda de TV y streaming del sábado: Colapinto, Boca, River, Messi, ligas europeas, Tortugas y MotoGP
- 3
Julieta Ortega, íntima: el regreso a la televisión, su presente amoroso y la recuperación de su hermano Martín
- 4
Es hijo de un famoso actor, se presentó en Ahora Caigo y dejó atónito a Darío Barassi: “Es innegable”