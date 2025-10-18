Palmarés de la Copa Mundial Sub-20 de fútbol hasta la edición de Chile 2025, que culminará con la final entre Argentina y Marruecos el domingo en Santiago:

Sede/Año Campeón Subcampeón

Túnez 1977 Unión Soviética México

Japón 1979 Argentina Unión Soviética

Australia 1981 Alemania Federal Catar

México 1983 Brasil Argentina

Unión Soviética 1985 Brasil España

Chile 1987 Yugoslavia Alemania Federal

Arabia Saudita 1989 Portugal Nigeria

Portugal 1991 Portugal Brasil

Australia 1993 Brasil Ghana

Catar 1995 Argentina Brasil

Malasia 1997 Argentina Uruguay

Nigeria 1999 España Japón

Argentina 2001 Argentina Ghana

Emiratos Árabes Unidos 2003 Brasil España

Países Bajos 2005 Argentina Nigeria

Canadá 2007 Argentina República Checa

Egipto 2009 Ghana Brasil

Colombia 2011 Brasil Portugal

Turquía 2013 Francia Uruguay

Nueva Zelanda 2015 Serbia Brasil

Corea del Sur 2017 Inglaterra Venezuela

Polonia 2019 Ucrania Corea del Sur

Argentina 2023 Uruguay Italia

Nota: la edición de Indonesia 2021 se canceló por la pandemia de Covid-19.

