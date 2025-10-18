LA NACION

Palmarés de la Copa Mundial Sub-20 de fútbol hasta la edición de Chile 2025, que culminará con la final entre Argentina y Marruecos el domingo en Santiago:

Sede/Año                          Campeón                 Subcampeón

Túnez 1977                    Unión Soviética      México

Japón 1979                    Argentina            Unión Soviética

Australia 1981                Alemania Federal     Catar

México 1983                   Brasil               Argentina

Unión Soviética 1985          Brasil               España

Chile 1987                    Yugoslavia           Alemania Federal

Arabia Saudita 1989           Portugal             Nigeria

Portugal 1991                 Portugal             Brasil

Australia 1993                Brasil               Ghana

Catar 1995                    Argentina            Brasil

Malasia 1997                  Argentina            Uruguay

Nigeria 1999                  España               Japón

Argentina 2001                Argentina            Ghana

Emiratos Árabes Unidos 2003   Brasil               España

Países Bajos 2005             Argentina            Nigeria

Canadá 2007                   Argentina            República Checa

Egipto 2009                   Ghana                Brasil

Colombia 2011                 Brasil               Portugal

Turquía 2013                  Francia              Uruguay

Nueva Zelanda 2015            Serbia               Brasil

Corea del Sur 2017            Inglaterra           Venezuela

Polonia 2019                  Ucrania              Corea del Sur

Argentina 2023                Uruguay              Italia

Nota: la edición de Indonesia 2021 se canceló por la pandemia de Covid-19.

cl/raa/

LA NACION
