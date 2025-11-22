Lanús ganó el sábado su segunda Copa Sudamericana, tras la de 2013, al vencer en la final al Atlético Mineiro por penales 5-4 luego de un empate sin goles en los tiempos reglamentario y extra en Asunción.

Este es el palmarés de la Copa Sudamericana

Año Campeón Subcampeón

2002 San Lorenzo (Argentina) Atlético Nacional (Colombia)

2003 Cienciano (Perú) River Plate (Argentina)

2004 Boca Juniors (Argentina) Bolívar (Bolivia)

2005 Boca Juniors (Argentina) Pumas (México)

2006 Pachuca (México) Colo Colo (Chile)

2007 Arsenal (Argentina) América (México)

2008 Internacional (Brasil) Estudiantes (Argentina)

2009 Liga de Quito (Ecuador) Fluminense (Brasil)

2010 Independiente (Argentina) Goiás (Brasil)

2011 Universidad de Chile (Chile) Liga de Quito (Ecuador)

2012 Sao Paulo (Brasil) Tigre (Argentina)

2013 Lanús (Argentina) Ponte Preta (Brasil)

2014 River Plate (Argentina) Atlético Nacional (Colombia)

2015 Santa Fe (Colombia) Huracán (Argentina)

2016 Chapecoense (Brasil) Atlético Nacional (Colombia)

2017 Independiente (Argentina) Flamengo (Brasil)

2018 Athletico Paranaense (Brasil) Junior (Colombia)

2019 Independiente del Valle (Ecuador) Colón (Argentina)

2020 Defensa y Justicia (Argentina) Lanús (Argentina)

2021 Athletico Paranaense (Brasil) Red Bull Bragantino (Brasil)

2022 Independiente del Valle (Ecuador) Sao Paulo (Brasil)

2023 Liga de Quito (Ecuador) Fortaleza (Brasil)

2024 Racing Club (Argentina) Cruzeiro (Brasil)

2025 Lanús (Argentina) Atlético Mineiro (Brasil)

Equipos más ganadores (todos con dos títulos):

Lanús (2013, 2025), Liga de Quito (2009, 2023), Boca Juniors (2004, 2005), Independiente (2010, 2017), Athletico Paranaense (2018, 2021), Independiente del Valle (2019, 2022).

