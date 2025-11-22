LA NACION

Lanús ganó el sábado su segunda Copa Sudamericana, tras la de 2013, al vencer en la final al Atlético Mineiro por penales 5-4 luego de un empate sin goles en los tiempos reglamentario y extra en Asunción.

Este es el palmarés de la Copa Sudamericana

Año   Campeón                           Subcampeón

2002  San Lorenzo (Argentina)           Atlético Nacional (Colombia)

2003  Cienciano (Perú)                  River Plate (Argentina)

2004  Boca Juniors (Argentina)          Bolívar (Bolivia)

2005  Boca Juniors (Argentina)          Pumas (México)

2006  Pachuca (México)                  Colo Colo (Chile)

2007  Arsenal (Argentina)               América (México)

2008  Internacional (Brasil)            Estudiantes (Argentina)

2009  Liga de Quito (Ecuador)           Fluminense (Brasil)

2010  Independiente (Argentina)         Goiás (Brasil)

2011  Universidad de Chile (Chile)      Liga de Quito (Ecuador)

2012  Sao Paulo (Brasil)                Tigre (Argentina)

2013  Lanús (Argentina)                 Ponte Preta (Brasil)

2014  River Plate (Argentina)           Atlético Nacional (Colombia)

2015  Santa Fe (Colombia)               Huracán (Argentina)

2016  Chapecoense (Brasil)              Atlético Nacional (Colombia)

2017  Independiente (Argentina)         Flamengo (Brasil)

2018  Athletico Paranaense (Brasil)     Junior (Colombia)

2019  Independiente del Valle (Ecuador) Colón (Argentina)

2020  Defensa y Justicia (Argentina)    Lanús (Argentina)

2021  Athletico Paranaense (Brasil)     Red Bull Bragantino (Brasil)

2022  Independiente del Valle (Ecuador) Sao Paulo (Brasil)

2023  Liga de Quito (Ecuador)           Fortaleza (Brasil)

2024  Racing Club (Argentina)           Cruzeiro (Brasil)

2025  Lanús (Argentina)                 Atlético Mineiro (Brasil)

Equipos más ganadores (todos con dos títulos):

Lanús (2013, 2025), Liga de Quito (2009, 2023), Boca Juniors (2004, 2005), Independiente (2010, 2017), Athletico Paranaense (2018, 2021), Independiente del Valle (2019, 2022).

