Palmarés de la Supercopa de Europa tras el título del PSG

Este es el palmarés de la Supercopa de Europa, competición que abre la temporada de los torneos de clubes de la UEFA y cuya edición de 2025 conquistó este miércoles el París Saint-Germain al vencer 4-3 por penales (tras empate 2-2) al Tottenham en Udine (Italia):

- Palmarés de la Supercopa de Europa:

1973: Ajax (NED)

1974: No se disputó

1975: Dinamo Kiev (URSS)

1976: Anderlecht (BEL)

1977: Liverpool (ENG)

1978: Anderlecht (BEL)

1979: Nottingham Forest (ENG)

1980: Valencia (ESP)

1981: No se disputó

1982: Aston Villa (ENG)

1983: Aberdeen (SCO)

1984: Juventus (ITA)

1985: No se disputó

1986: Steaua Bucarest (ROM)

1987: Oporto (POR)

1988: Malinas (BEL)

1989: AC Milan (ITA)

1990: AC Milan (ITA)

1991: Manchester United (ENG)

1992: Barcelona (ESP)

1993: Parma (ITA)

1994: AC Milan (1994)

1995: Ajax (NED)

1996: Juventus (ITA)

1997: Barcelona (ESP)

1998: Chelsea (ENG)

1999: Lazio (ITA)

2000: Galatasaray (TUR)

2001: Liverpool (ENG)

2002: Real Madrid (ESP)

2003: AC Milan (ITA)

2004: Valencia (ESP)

2005: Liverpool (ENG)

2006: Sevilla (ESP)

2007: AC Milan (ITA)

2008: Zenit (RUS)

2009: Barcelona (ESP)

2010: Atlético Madrid (ESP)

2011: Barcelona (ESP)

2012: Atlético Madrid (ESP)

2013: Bayern Múnich (GER)

2014: Real Madrid (ESP)

2015: Barcelona (ESP)

2016: Real Madrid (ESP)

2017: Real Madrid (ESP)

2018: Atlético Madrid (ESP)

2019: Liverpool (ENG)

2020: Bayern Múnich (GER)

2021: Chelsea (ENG)

2022: Real Madrid (ESP)

2023: Manchester City (ENG)

2024: Real Madrid (ESP)

2025: París Saint-Germain (FRA)

- Equipos con más títulos en la Supercopa de Europa:

6: Real Madrid (ESP)

5: Barcelona (ESP), AC Milan (ITA)

4: Liverpool (ENG)

3: Atlético Madrid (ESP)

2: Chelsea (ENG), Bayern Múnich (GER), Ajax (NED), Anderlecht (BEL), Valencia (ESP), Juventus (ITA)

...

- Países con más títulos en la Supercopa de Europa:

17: España

10: Inglaterra

9: Italia

3: Bélgica

2: Alemania, Países Bajos

...

NOTA: Hasta la temporada 1999-2000, la Supercopa de Europa enfrentaba al ganador de la Liga de Campeones con el campeón de la Recopa de Europa. Tras la desaparición de la Recopa, la cita mide al vencedor de la Champions con el de la Europa League (anteriormente conocida como Copa de la UEFA).

Desde 1998, este torneo se disputa a partido único. Antes se celebraba con partidos de ida y vuelta (excepto en las ediciones de 1984, 1986 y 1991).