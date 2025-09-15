LA NACION

Palmarés histórico de la Liga de Campeones antes de la temporada 2025-2026
AP Photo/Matthias Schrader - AP

Este es el palmarés de la Liga de Campeones (y antes la Copa de Europa), desde la primera final de 1956 hasta la pasada edición ganada por el París Saint-Germain:

- Clubes ganadores de cada edición:

2025: París Saint-Germain (FRA)

2024: Real Madrid (ESP)

2023: Manchester City (ENG)

2022: Real Madrid (ESP)

2021: Chelsea (ENG)

2020: Bayern Múnich (GER)

2019: Liverpool (ENG)

2018: Real Madrid (ESP)

2017: Real Madrid (ESP)

2016: Real Madrid (ESP)

2015: FC Barcelona (ESP)

2014: Real Madrid (ESP)

2013: Bayern Múnich (GER)

2012: Chelsea (ENG)

2011: FC Barcelona (ESP)

2010: Inter de Milán (ITA)

2009: FC Barcelona (ESP)

2008: Manchester United (ENG)

2007: AC Milan (ITA)

2006: FC Barcelona (ESP)

2005: Liverpool (ENG)

2004: Oporto (POR)

2003: AC Milan (ITA)

2002: Real Madrid (ESP)

2001: Bayern Múnich (GER)

2000: Real Madrid (ESP)

1999: Manchester United (ENG)

1998: Real Madrid (ESP)

1997: Borussia Dortmund (GER)

1996: Juventus (ITA)

1995: Ajax de Ámsterdam (NED)

1994: AC Milan (ITA)

1993: Marsella (FRA)

1992: FC Barcelona (ESP)

1991: Estrella Roja (YUG)

1990: AC Milan (ITA)

1989: AC Milan (ITA)

1988: PSV Eindhoven (NED)

1987: Oporto (POR)

1986: Steaua de Bucarest (ROM)

1985: Juventus (ITA)

1984: Liverpool (ENG)

1983: Hamburgo (GER)

1982: Aston Villa (ENG)

1981: Liverpool (ENG)

1980: Nottingham Forest (ENG)

1979: Nottingham Forest (ENG)

1978: Liverpool (ENG)

1977: Liverpool (ENG)

1976: Bayern Múnich (GER)

1975: Bayern Múnich (GER)

1974: Bayern Múnich (GER)

1973: Ajax de Ámsterdam (NED)

1972: Ajax de Ámsterdam (NED)

1971: Ajax de Ámsterdam (NED)

1970: Feyenoord (NED)

1969: AC Milan (ITA)

1968: Manchester United (ENG)

1967: Celtic de Glasgow (SCO)

1966: Real Madrid (ESP)

1965: Inter de Milán (ITA)

1964: Inter de Milán (ITA)

1963: AC Milan (ITA)

1962: Benfica (POR)

1961: Benfica (POR)

1960: Real Madrid (ESP)

1959: Real Madrid (ESP)

1958: Real Madrid (ESP)

1957: Real Madrid (ESP)

1956: Real Madrid (ESP)

- Clubes con más títulos en la Copa de Europa/Liga de Campeones:

15: Real Madrid

7: AC Milan

6: Liverpool, Bayern Múnich

5: FC Barcelona

4: Ajax Ámsterdam

3: Inter Milán, Manchester United

2: Juventus, Benfica, Nottingham Forest, Oporto, Chelsea

1: Celtic, Hamburgo, Steaua Bucarest, Marsella, Feyenoord, Aston Villa, PSV Eindhoven, Estrella Roja, Borussia Dortmund, París Saint-Germain

- Títulos por países:

20: España

15: Inglaterra

12: Italia

8: Alemania

6: Países Bajos

4: Portugal

2: Francia

1: Escocia, Rumanía, ex-Yugoslavia (Serbia)

