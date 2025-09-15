Palmarés histórico de la Liga de Campeones antes de la temporada 2025-2026
Este es el palmarés de la Liga de Campeones (y antes la Copa de Europa), desde la primera final de 1
Este es el palmarés de la Liga de Campeones (y antes la Copa de Europa), desde la primera final de 1956 hasta la pasada edición ganada por el París Saint-Germain:
- Clubes ganadores de cada edición:
2025: París Saint-Germain (FRA)
2024: Real Madrid (ESP)
2023: Manchester City (ENG)
2022: Real Madrid (ESP)
2021: Chelsea (ENG)
2020: Bayern Múnich (GER)
2019: Liverpool (ENG)
2018: Real Madrid (ESP)
2017: Real Madrid (ESP)
2016: Real Madrid (ESP)
2015: FC Barcelona (ESP)
2014: Real Madrid (ESP)
2013: Bayern Múnich (GER)
2012: Chelsea (ENG)
2011: FC Barcelona (ESP)
2010: Inter de Milán (ITA)
2009: FC Barcelona (ESP)
2008: Manchester United (ENG)
2007: AC Milan (ITA)
2006: FC Barcelona (ESP)
2005: Liverpool (ENG)
2004: Oporto (POR)
2003: AC Milan (ITA)
2002: Real Madrid (ESP)
2001: Bayern Múnich (GER)
2000: Real Madrid (ESP)
1999: Manchester United (ENG)
1998: Real Madrid (ESP)
1997: Borussia Dortmund (GER)
1996: Juventus (ITA)
1995: Ajax de Ámsterdam (NED)
1994: AC Milan (ITA)
1993: Marsella (FRA)
1992: FC Barcelona (ESP)
1991: Estrella Roja (YUG)
1990: AC Milan (ITA)
1989: AC Milan (ITA)
1988: PSV Eindhoven (NED)
1987: Oporto (POR)
1986: Steaua de Bucarest (ROM)
1985: Juventus (ITA)
1984: Liverpool (ENG)
1983: Hamburgo (GER)
1982: Aston Villa (ENG)
1981: Liverpool (ENG)
1980: Nottingham Forest (ENG)
1979: Nottingham Forest (ENG)
1978: Liverpool (ENG)
1977: Liverpool (ENG)
1976: Bayern Múnich (GER)
1975: Bayern Múnich (GER)
1974: Bayern Múnich (GER)
1973: Ajax de Ámsterdam (NED)
1972: Ajax de Ámsterdam (NED)
1971: Ajax de Ámsterdam (NED)
1970: Feyenoord (NED)
1969: AC Milan (ITA)
1968: Manchester United (ENG)
1967: Celtic de Glasgow (SCO)
1966: Real Madrid (ESP)
1965: Inter de Milán (ITA)
1964: Inter de Milán (ITA)
1963: AC Milan (ITA)
1962: Benfica (POR)
1961: Benfica (POR)
1960: Real Madrid (ESP)
1959: Real Madrid (ESP)
1958: Real Madrid (ESP)
1957: Real Madrid (ESP)
1956: Real Madrid (ESP)
- Clubes con más títulos en la Copa de Europa/Liga de Campeones:
15: Real Madrid
7: AC Milan
6: Liverpool, Bayern Múnich
5: FC Barcelona
4: Ajax Ámsterdam
3: Inter Milán, Manchester United
2: Juventus, Benfica, Nottingham Forest, Oporto, Chelsea
1: Celtic, Hamburgo, Steaua Bucarest, Marsella, Feyenoord, Aston Villa, PSV Eindhoven, Estrella Roja, Borussia Dortmund, París Saint-Germain
- Títulos por países:
20: España
15: Inglaterra
12: Italia
8: Alemania
6: Países Bajos
4: Portugal
2: Francia
1: Escocia, Rumanía, ex-Yugoslavia (Serbia)
