Palmeiras, a mantener el liderato en Brasil pese al "virus FIFA"

Con cinco bajas de internacionales, el Palmeiras busca este miércoles sobrevivir al "virus FIFA" frente al Bragantino para ratificar su liderato en solitario en el Brasileirão, tras superar al Flamengo en el último partido.

Su escolta jugará contra Botafogo en una vigésimo octava jornada de derbis, con los partidos Atlético Mineiro-Cruzeiro, Vitória-Bahia y Santos-Corinthians.

En un momento clave de la temporada, el Verdão pone a prueba la profundidad de su plantilla.

Ya el sábado, en un encuentro liguero pendiente, demostró fondo de armario al golear 4-0 al Juventude para llegar a 58 puntos, tres más que el Flamengo.

El técnico portugués Abel Ferreira no podrá contar con sus internacionales sudamericanos: los argentinos José Manuel López y Aníbal Moreno, los uruguayos Emiliano Martínez y Facundo Torres y el paraguayo Gustavo Gómez, convocados para disputar encuentros amistosos.

A ello se suman otras cinco bajas por lesión o suspensión.

La buena noticia para el equipo paulista es que recupera al atacante Vitor Roque, sancionado en el compromiso anterior.

"La verdad es que el título solo se decidirá" al final. "No sirve mucho mirar la clasificación ahora", dijo Ferreira.

El próximo fin de semana, el Palmeiras tendrá un duelo crucial contra el Fla, como preámbulo a las semifinales de la Copa Libertadores, en las que chocará contra el ecuatoriano Liga de Quito.

Flamengo busca reacción

El Flamengo necesita reaccionar contra el Botafogo, tras sumar solo un punto de los últimos seis disputados.

El equipo rubro-negro recupera al volante chileno Erick Pulgar después de tres meses fuera de las canchas por lesión.

Enfrente tendrá a un Fogão que puja por la cuarta plaza, la última que da acceso directo a la fase de grupos de la Libertadores 2026. Ubicado en el quinto puesto, está a tres unidades del Mirassol.

En Belo Horizonte, el Cruzeiro (3º), que todavía sueña con el título, visita a su eterno rival Atlético Mineiro, en mal momento (14º).

Habrá un pulso de grandes atacantes en sequía: Kaio Jorge y Hulk.

El primero es el máximo goleador del torneo con 15 tantos, pero no marca desde el 23 de agosto, y el segundo solo tiene cuatro dianas este año en el Brasileirão.

"Necesitamos a Hulk y necesitamos sus goles", declaró el entrenador argentino del Galo, Jorge Sampaoli.

En Salvador, el Vitória, primer equipo en descenso, recibe al Bahia (6º), que tiene la moral en alto tras vencer en casa a Palmeiras y Flamengo, pero que sufrió un golpe con el diagnóstico de cáncer de su capitán, Everton Ribeiro.

Partidos de la 28ª jornada:

-Miércoles:

Palmeiras-Bragantino

Botafogo-Flamengo

Mirassol-Internacional

Sport Recife-Ceará

Santos-Corinthians

Atlético Mineiro-Cruzeiro

Fortaleza-Vasco da Gama

-Jueves:

Gremio-Sao Paulo

Fluminense-Juventude

Vitória-Bahia

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Palmeiras 58 26 18 4 4 46 22 24

2. Flamengo 55 26 16 7 3 50 13 37

3. Cruzeiro 52 27 15 7 5 40 20 20

4. Mirassol 46 27 12 10 5 44 29 15

5. Botafogo 43 27 12 7 8 37 23 14

6. Bahia 43 26 12 7 7 34 30 4

7. Fluminense 38 26 11 5 10 34 33 1

8. Sao Paulo 38 27 10 8 9 31 28 3

9. Bragantino 36 27 10 6 11 33 38 -5

10. Ceará 34 26 9 7 10 26 24 2

11. Vasco da Gama 33 27 9 6 12 42 41 1

12. Corinthians 33 27 8 9 10 29 32 -3

13. Gremio 33 27 8 9 10 28 33 -5

14. Atlético Mineiro 32 26 8 8 10 25 30 -5

15. Internacional 32 26 8 8 10 32 38 -6

16. Santos 28 26 7 7 12 25 38 -13

17. Vitória 25 27 5 10 12 24 42 -18

18. Fortaleza 24 26 6 6 14 26 41 -15

19. Juventude 23 27 6 5 16 22 52 -30

20. Sport Recife 16 26 2 10 14 20 41 -21

