Palmeiras anuncia venta de Amanda Gutierres a EE.UU. por valor récord para fútbol femenino brasileño

El Palmeiras anunció este viernes la venta de la delantera Amanda Gutierres al estadounidense Boston Legacy por un valor récord para una futbolista brasileña: US$1,1 millones.

"Se trata de la mayor venta de la historia del fútbol femenino brasileño y una de las mayores del mundo", subraya el club de Sao Paulo, que mantendrá en sus filas a la jugadora de 24 años hasta el final de temporada.

Gutierres llegará en enero al Legacy, club de expansión que debutará en la próxima campaña de la NWSL, la liga estadounidense femenina de fútbol.

La transferencia récord en el balompié femenino fue la de la francesa Grace Geyoro, del Paris Saint-Germain al London City Lionesses, estimada en US$1,9 millones, en septiembre pasado.

erc/app/raa/