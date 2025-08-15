Palmeiras aplasta 4-0 a Universitario en Lima, en octavos de Libertadores

De la mano de una dupla letal compuesta por Vítor Roque y José Manuel López, Palmeiras aplastó 4-0 a Universitario en partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, disputado este jueves en Lima.

El Verdao, uno de los grandes favoritos a llevarse el título, marcó la diferencia desde el pitazo inicial y sin despeinarse, con goles de Gustavo Gómez a los 7 minutos, López (12 y 75), y Roque (30).

El apabullante resultado enmudeció a los más de 55.000 hinchas que coparon las gradas del Monumental de Lima, el mismo estadio que será escenario de la final de la Libertadores el 29 de noviembre.

La vuelta será el jueves de la próxima semana en Sao Paulo.

El triunfador de esta eliminatoria se enfrentará en los cuartos de final al ganador del cruce de la serie entre River Plate de Argentina y Libertad de Paraguay.