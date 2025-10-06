Palmeiras aprovecha resbalón de Flamengo y es nuevo líder del Brasileirão

Palmeiras alcanzó este domingo el liderato del Brasileirão tras ganar 2-3 el derbi paulista contra Sao Paulo y aprovechar la derrota 1-0 de Flamengo en su visita al Bahia, en la jornada 27 del fútbol brasileño.

A continuación, las tres escenas que marcaron esta fecha:

Reacción y liderato

El Palmeiras recuperó la primera plaza del Brasileirão, algo que no ocurría desde la 10ª jornada, con una espectacular remontada en el derbi contra el Sao Paulo (2-3), el llamado "Choque-Rey", en un partido con una polémica decisión arbitral que fue determinante en el resultado.

El Sao Paulo se adelantó 2-0 con dos tantos en la primera mitad de Luciano y del chileno Gonzalo Tapia, aunque en una nueva remontada, el Palmeiras logró empatar en apenas 5 minutos, con un cabezazo de Vitor Roque y un bonito disparo del argentino José Manuel "Flaco" López, mientras que el paraguayo Ramón Sosa, de cabeza, marcó el gol de la victoria en el 89.

Cuando los locales ganaban 2-0, el visitante Allan resbaló dentro del área y se llevó por delante a Tapia, aunque el árbitro no lo consideró penalti, enfureciendo a un Sao Paulo que se quejó y mucho de la decisión, que podría haber supuesto el 3-0.

"Entramos fuertes en el segundo tiempo, con la entrada de Jefté y Ramón Sosa. Creo que le dieron más dinámica al equipo, creo que ganamos el partido porque quien entró del banquillo entró muy bien. Muchas veces los jugadores sólo se sienten importantes cuando empiezan y siempre les digo que buena parte de los partidos se ganan en la segunda parte", explicó el entrenador del Verdão, el portugués Abel Ferreira.

"Personalmente, nunca vi algo tan escandaloso como hoy. Tengo 50 años, 32 años en el fútbol como jugador y entrenador. Nunca vi nada igual, nada tan evidente. Me pareció escandaloso, nunca vi nada igual", criticó el entrenador del Sao Paulo, el argentino Hernán Crespo.

Con la victoria, el Palmeiras iguala a 55 puntos con el Flamengo en la primera plaza, con un partido todavía pendiente, y por tener una victoria más, primer criterio de desempate, vuelve al liderato.

Acabaron las maldiciones

El Bahia había perdido los 12 últimos partidos contra el Flamengo, y su entrenador, el legendario portero Rogério Ceni, había perdido los 16 encuentros en los que se midió a los flamenguistas como técnico. A las pésimas estadísticas, se le sumaban 13 bajas para recibir al líder.

Pero este domingo, el Bahia y Ceni acabaron con sus respectivas maldiciones con una victoria por 1-0, gracias a un gol de Willian José en la primera parte. El partido estuvo marcado por la expulsión del veterano internacional del Flamengo Danilo en el minuto 13, que facilitó el juego de los baianos. En el 78, el joven Wallace Yan, que había entrado 10 minutos antes, vio la segunda amarilla y dejó al Flamengo con 9 jugadores.

"Siempre estábamos jugando con el estatus de líderes. Hoy, somos los perseguidores.

Estamos atrás y tenemos que perseguirlos. Faltan muchos partidos, el Palmeiras tiene que jugar contra nosotros y varios adversarios difíciles. El campeonato es muy competitivo. Creo mucho en mi equipo y no tengo duda de que lucharemos hasta el final", explicó Filipe Luis, técnico del Flamengo.

Con la derrota, el equipo carioca sumó 5 de los últimos 12 puntos y perdió un liderato que ostentó las últimas 12 jornadas. Por su parte, el Bahia sigue en la lucha por la cuarta plaza, la última que da acceso directo a la próxima Libertadores, e igualó a puntos con el Botafogo, cuarto.

Tropiezo sonado

El Cruzeiro recibió al colista Sport Recife conociendo los resultados de Flamengo y Palmeiras, pero no pudo pasar del empate a 1. Pese a un inicio avasallador, en el que llegó a estrellar dos remates al palo, los locales se vieron sorprendidos con un contraataque finalizado por Derik Lacerda.

Gabigol, en la segunda mitad, puso el empate para un Cruzeiro que no pudo superar la férrea muralla instalada por el colista para proteger su arco.

Curiosamente, el Cruzeiro no perdió con ninguno de los ocho primeros clasificados, pero tropezó con varios de los equipos de la parte baja, como el Sport. El empate deja a los de Belo Horizonte en tercer lugar a cuatro puntos del Palmeiras, pero con un partido más.

prb/ag