Palmeiras apuesta por su dupla letal en el Brasileirão antes de la fecha FIFA

Vitor Roque y el argentino "Flaco" López, que integran la dupla atacante más letal del Brasileirão, buscarán este domingo acabar con la imbatibilidad del Mirassol en casa esta temporada, en la visita del líder Palmeiras al equipo revelación del torneo.

Tras brillar este jueves en la victoria 2-0 contra el Santos, con dos tantos de Tigrinho y una asistencia de López, el equipo dirigido por Abel Ferreira defiende su liderato en solitario contra un rival que ocupa la cuarta plaza en su primera temporada en la primera división, y que incluso lucha por clasificar a la Copa Libertadores.

Cuando termine el partido por la 33ª fecha, los dos delanteros se incorporarán a las selecciones de Brasil y Argentina en la fecha FIFA para encuentros internacionales y serán baja en el duelo que el Verdão jugará el 15 de noviembre, de nuevo contra Santos, pendiente desde la primera vuelta.

A su regreso al equipo los aguarda el último tramo del torneo local y nada menos que la preparación para la final de la Copa Libertadores ante Flamengo, que se disputará en Lima el próximo 29 de noviembre.

"Es una de las mejores fases de mi vida", dijo Vitor Roque tras llegar a 15 goles en el actual campeonato, solo superado por Kaio Jorge (Cruzeiro) y el uruguayo Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), que tienen 17 tantos cada uno.

"Ir a la selección es mérito suyo, yo no corro por él. Quien es protagonista y hace que suceda es él. El mérito todo es del patito feo que se convirtió en cisne", resaltó Ferreira.

El centrodelantero de 20 años volvió a Brasil, con el Palmeiras, tras un fallido paso por Europa.

Neymar está de vuelta

Escolta del Palmeiras a tres puntos de distancia, el Flamengo recibe el domingo al Santos, que entró en la zona de descenso y que se aferra a Neymar para salir del pozo.

El astro brasileño no se enfrentó al Palmeiras en el césped sintético del Allianz Parque, en Sao Paulo, por considerar que hay un mayor riesgo de sufrir lesiones en esa superficie.

"Neymar viene de una lesión y está buscando su mejor versión (...). De ahora en adelante, contaremos con el mejor Neymar, confiamos en que nos ayudará", afirmó el entrenador santista, el argentino Juan Pablo Vojvoda.

Esperando tropiezos

Cruzeiro, el tercer equipo en la pelea por el campeonato, enfrenta en casa al Fluminense (7º), que marca el límite de la zona de acceso a la Libertadores de 2026.

"Si el campeonato permite que los dos equipos de arriba pierdan puntos, estaremos en la lucha", dijo el portero Cássio sobre las aspiraciones del cuadro de Belo Horizonte.

Partidos de la 33ª jornada:

-Sábado:

Sport Recife-Atlético Mineiro

Vasco da Gama-Juventude

Internacional-Bahia

Sao Paulo-Bragantino

- Domingo:

Corinthians-Ceará

Cruzeiro-Fluminense

Vitória-Botafogo

Flamengo-Santos

Mirassol-Palmeiras

Fortaleza-Gremio

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Palmeiras 68 31 21 5 5 57 26 31

2. Flamengo 65 31 19 8 4 61 18 43

3. Cruzeiro 63 32 18 9 5 46 22 24

4. Mirassol 56 32 15 11 6 52 32 20

5. Bahia 52 32 15 7 10 42 38 4

6. Botafogo 51 32 14 9 9 44 28 16

7. Fluminense 50 32 15 5 12 38 37 1

8. Sao Paulo 45 32 12 9 11 37 35 2

9. Vasco de Gama 42 32 12 6 14 49 46 3

10. Corinthians 42 32 11 9 12 35 37 -2

11. Atlético Mineiro 40 31 10 10 11 30 32 -2

12. RB Bragantino 39 32 11 6 15 37 50 -13

13. Ceará 39 32 10 9 13 30 30 0

14. Gremio 39 32 10 9 13 33 41 -8

15. Internacional 36 32 9 9 14 35 44 -9

16. Vitória 34 32 8 10 14 29 47 -18

17. Santos 33 31 8 9 14 31 45 -14

18. Juventude 29 32 8 5 19 26 58 -32

19. Fortaleza 29 31 7 8 16 29 46 -17

20. Sport 17 31 2 11 18 22 51 -29

