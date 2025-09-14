Palmeiras arrolla al Internacional y mete presión al Flamengo en el Brasileirão

Con tres goles de Vitor Roque, el Palmeiras arrolló este sábado al Internacional de Porto Alegre (4-1) y puso presión al líder Flamengo, en una 23ª jornada del Brasileirão en la que el argentino Martín Palermo debutó con victoria como técnico del Fortaleza.

En una gran primera parte en Sao Paulo, en la que marcó los cuatro goles, el Verdão (2°) no tuvo piedad de un pobre Inter (11°), al que fulminó con un hat-trick de Vitor Roque y otro tanto de Lucas Evangelista.

El colombiano Johan Carbonero descontó en el tramo final para los colorados.

“Estoy muy feliz, solamente quiero agradecer a Dios por los goles. Fue un hat-trick perfecto: un gol con la derecha, otro con la izquierda y otro de cabeza”, dijo el exatacante del FC Barcelona tras el partido.

Con la victoria, Palmeiras queda a un punto del Flamengo, que este domingo visitará el Juventude (18°), y tiene un partido menos que los rojinegros, mientras que el Inter queda en la parte media, con el futuro del técnico Roger Machado en el aire.

“Es inadmisible encajar cuatro goles si queremos competir en la parte de arriba de la tabla. Estamos frustrados, quiero pedir perdón, pero también decir que reaccionaremos”, declaró el capitán colorado, Alan Patrick.

Debut con victoria

Martín Palermo, por su parte, se estrenó con una victoria en el banquillo del Fortaleza al ganar por 2-0 al Vitória, rival directo en la lucha por evitar la caída a la segunda división.

Breno Lopes y Bruno Pacheco marcaron para el Laion, que sigue penúltimo, con 18 puntos, a cuatro de la salvación, mientras que su rival, con 22 enteros, es el primer equipo en zona de descenso, igualado en unidades con Santos y Vasco, salvados por los criterios de desempate.

“Fue una demostración de querer ganar, de querer revertir la situación, el momento que estaba el equipo, y creo que a medida que sigamos por este camino de resultados positivos, el equipo irá mejorando”, destacó Palermo.

Sigue sorprendiendo

El modesto Mirassol, en su primera temporada en la Serie A, sigue haciendo historia y se situó cuarto tras ganar 1-0 al Gremio de Porto Alegre (13°).

Un cabezazo de Alesson en el descuento de la primera mitad le dio la victoria a los visitantes, ante un Gremio en el que reestrenó el volante Arthur, tras su paso por Europa, pero que perdió por lesión al internacional danés Martin Braithwaite, que se rompió el tendón de Aquiles y solo podrá volver en 2026.

También este sábado, el Corinthians (9°) se impuso por 1-0 a un Fluminense (10°) que actuó con los suplentes pensando en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que disputará este martes contra el Lanús argentino.

La 23ª jornada del Brasileirão se completará entre el domingo y el lunes.

- Resultados y tabla de clasificación:

- Sábado:

Fortaleza 2

Vitória 0

Gremio 0

Mirassol 1

Palmeiras 4

Internacional 1

Fluminense 0

Corinthians 1

- Domingo:

Red Bull Bragantino

Sport

Atlético Mineiro

Santos

Juventude

Flamengo

Sao Paulo

Botafogo

Vasco

Ceará

- Lunes:

Bahia

Cruzeiro

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 47 21 14 5 2 45 10 35

2. Palmeiras 46 21 14 4 3 32 17 15

3. Cruzeiro 44 22 13 5 4 35 15 20

4. Mirassol 38 21 10 8 3 36 20 16

5. Bahia 36 20 10 6 4 28 22 6

6. Botafogo 35 20 10 5 5 30 13 17

7. Sao Paulo 32 22 8 8 6 26 23 3

8. Red Bull Bragantino 30 22 9 3 10 27 32 -5

9. Corinthians 29 23 7 8 8 24 28 -4

10. Fluminense 28 21 8 4 9 25 29 -4

11. Internacional 27 22 7 6 9 26 33 -7

12. Ceará 26 21 7 5 9 19 20 -1

13. Gremio 25 22 6 7 9 20 27 -7

14. Atlético Mineiro 24 20 6 6 8 20 24 -4

15. Vasco 22 21 6 4 11 30 31 -1

16. Santos 22 21 6 4 11 20 31 -11

17. Vitória 22 23 4 10 9 19 34 -15

18. Juventude 21 21 6 3 12 19 41 -22

19. Fortaleza 18 22 4 6 12 22 34 -12

20. Sport 10 20 1 7 12 14 33 -19

