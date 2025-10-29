Palmeiras avisa a Liga en pugna por final de Libertadores: “Algo mágico va a pasar”

Aunque lo tiene todo en contra tras perder 3-0 en la ida ante Liga de Quito, el Palmeiras tiene fe en obrar este jueves un milagro en casa para avanzar a la final de la Copa Libertadores 2025.

"Pocos creen, pero yo creo", avisó el entrenador del líder de la liga brasileña, el portugués Abel Ferreira. "Noventa minutos es mucho tiempo. Prepárense para una noche mágica. Tengo fe en que algo mágico va a pasar", agregó en conferencia de prensa.

El equipo de Sao Paulo llega a la vuelta de las semifinales de la Libertadores, en el Allianz Parque, cargando el enorme peso de los goles marcados por Gabriel Villamil -doblete- y Lisandro Alzugaray en la ida, el jueves pasado, en los 2850 metros sobre el nivel del mar de Quito.

"Yo vine de abajo" y "conseguí todo a costa de creer en el trabajo. Llegué al Palmeiras y juntos hicimos cosas que parecían impensables", dijo Ferreira, de 46 años, quien llevó a los paulistas a ganar la Libertadores en 2020 y 2021.

El club había alzado por primera vez el trofeo continental en 1999.

Cuando comience el partido, a las 21:30 locales (00:30 GMT del viernes), no todo será cuestión de fe.

El Verdão tiene poder de fuego, con el gran momento de la dupla de ataque que integran Vitor Roque y José Manuel "Flaco" López. Suman 23 dianas entre ambos en la liga brasileña, 13 el brasileño y 10 el argentino.

Pero el equipo tiene un adversario que sabe lo que es ganar la Libertadores (2008) y que en la actual edición ha sido verdugo de dos clubes de Brasil: el campeón vigente, Botafogo, en octavos de final y el Sao Paulo, en cuartos.

Pólvora para el milagro

En la final, el 29 de noviembre en Lima, el ganador enfrentará al triunfador entre otro equipo brasileño, el Flamengo, y el argentino Racing. Estos definen este miércoles su cruce en Avellaneda tras el triunfo 1-0 del Mengão la semana pasada en Rio de Janeiro.

El Palmeiras viene de empatar 0-0 en casa con el Cruzeiro en el Brasileirão, un resultado que le permitió retomar el liderato en solitario.

Faltó el gol esta vez, pero las anteriores presentaciones del cuadro paulista en el Allianz Parque habían sido deslumbrantes exhibiciones ofensivas.

Consiguió tres anotaciones en los cuartos de final de la Libertadores ante el argentino River Plate y, en la esfera local, hizo 20 dianas en sus últimos cinco encuentros caseros.

"Estamos preparados", comentó el extremo paraguayo Ramón Sosa.

“Vamos a dejar todo dentro de la cancha”.

El volante argentino Aníbal Moreno es duda por molestias en la pantorrilla izquierda, mientras que se echa en falta por lesión al arquero Weverton y al mediocampista Lucas Evangelista.

Duras bajas

“Confíen en nosotros, que vamos a dejar la vida para estar en la final”, dijo, en la otra acera, el argentino Lisandro Alzugaray, jugador de Liga.

El técnico de los quiteños, el brasileño Tiago Nunes, llamó a “tener los pies en el suelo” para completar el trabajo.

Nunes tendrá dos bajas serias al armar su alineación: la del defensor Leonel Quiñónez, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, y la del extremo Bryan Ramírez, clave en el triunfo de la semana anterior, pero expulsado en el tiempo agregado.

Ramírez “será una dura ausencia, pero tengo un gran equipo, con jugadores de mucho corazón y experiencia”, expresó el entrenador.

El experimentado Alexander Domínguez repetirá en el arco tras suplir al lesionado Gonzalo Valle con una impecable actuación en la ida.

Alineaciones probables:

Palmeiras: Carlos Miguel - Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez - Andreas Pereira, Mauricio, Emiliano Martínez, Felipe Anderson - José Manuel López, Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Liga de Quito: Alexander Domínguez - Richard Mina, Ricardo Adé, Gian Franco Allala - José Quinteros, Carlos Gruezo, Kevin Minda, Gabriel Villamil, Yeltzin Erique - Lisandro Alzugaray, Jaison Medina. DT: Tiago Nunes.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

