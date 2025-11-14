Palmeiras, bajo presión del Flamengo, se cita con el Santos de Neymar en el Brasileirão

Empatados con 68 puntos en el primer puesto del Brasileirão con seis compromisos por delante, Palmeiras y Flamengo se ponen al día con partidos pendientes, al visitar este sábado a dos equipos en zona de descenso, el Santos de Neymar y el colista Sport Recife.

Sus entrenadores, Filipe Luís y el portugués Abel Ferreira, deben lidiar con numerosas bajas por las convocatorias de selecciones en la fecha FIFA de partidos internacionales.

Líder por tener un triunfo más que el Flamengo (primer criterio de desempate en Brasil), el Palmeiras enfrenta al Santos en Vila Belmiro con doce ausencias.

Emiliano Martínez, Facundo Torres y Joaquín Piquerez fueron citados por Uruguay, Ramón Sosa y Gustavo Gómez por Paraguay, José Manuel López por la campeona mundial Argentina y Vitor Roque por Brasil.

Se unen a los lesionados Weverton, Lucas Evangelista y Paulinho y los sancionados Andreas Pereira y Allan.

"Como entrenador, no es muy agradable saber que tengo tantos jugadores convocados (...), pero es parte del juego y tenemos un equipo repleto de buenos jugadores", se consoló Ferreira. "Tenemos que adaptarnos".

El Palmeiras viene de perder 2-1 el domingo pasado frente a la gran revelación del campeonato, el Mirassol.

En el otro costado, con Neymar en la alineación, el Santos (17º) tiene la urgencia de reaccionar, ubicado a dos puntos del Vitória (16º), que marca el límite de la salvación.

Todavía escuece la actitud del astro de 33 años en el encuentro anterior, un revés 3-2 contra el Flamengo, en el que tuvo gestos críticos con compañeros y protestó airadamente la decisión del técnico argentino Juan Pablo Vojvoda de sustituirle en el tramo final.

"Estamos en un momento en el que tenemos que estar juntos", pidió Vojvoda. "Lo que puedo decir a los aficionados es que exigiré a los jugadores entrega máxima, entrega total, que sigan luchando".

Descenso inminente

El Flamengo, en su visita al Sport Recife, tiene once bajas.

Alex Santos y Danilo están concentrados con Brasil, Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Matías Viña con Uruguay, Jorge Carrascal con Colombia y Gonzalo Plata con Ecuador, mientras Pedro, Allan, Léo Ortíz y Jorginho están en el dique seco.

"El campeonato está muy igualado y disputado. Todos nos dejamos puntos a lo largo del torneo", comentó Filipe Luís, llamando a mantener la concentración más allá del rival de turno.

Sin ganar en sus últimos diez partidos, con cinco derrotas seguidas, el Sport Recife estará matemáticamente descendido a la Serie B si pierde.

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Palmeiras 68 32 21 5 6 58 28 30

2. Flamengo 68 32 20 8 4 64 20 44

3. Cruzeiro 64 33 18 10 5 46 22 24

4. Mirassol 59 33 16 11 6 54 33 21

5. Bahia 53 33 15 8 10 44 40 4

6. Botafogo 52 33 14 10 9 44 28 16

7. Fluminense 51 33 15 6 12 38 37 1

8. São Paulo 45 33 12 9 12 37 36 1

9. Atlético Mineiro 44 33 11 11 11 37 37 0

10. Vasco da Gama 42 33 12 6 15 50 49 1

11. RB Bragantino 42 33 12 6 15 38 50 -12

12. Ceará 42 33 11 9 13 31 30 1

13. Corinthians 42 33 11 9 13 35 38 -3

14. Grémio 40 33 10 10 13 35 43 -8

15. Internacional 37 33 9 10 14 37 46 -9

16. Vitória 35 33 8 11 14 29 47 -18

17. Santos 33 32 8 9 15 33 48 -15

18. Juventude 32 33 9 5 19 29 59 -30

19. Fortaleza 31 33 7 10 16 34 51 -17

20. Sport Recife 17 32 2 11 19 24 55 -31

prb/erc/pm