Palmeiras, Barcelona de Ecuador y Flamengo con foja perfecta

Palmeiras, Barcelona de Guayaquil y Flamengo siguen con marcha perfecta al cabo de tres fechas en la Copa Libertadores.

Veintiún días después de perder ante Defensa y Justicia la final de la Recopa Sudamericana, el campeón vigente del torneo se impuso por 2-1 en su visita al club argentino con dos tantos de su delantero Ronielson da Silva, a los 47 y 56 minutos. El descuento del Halcón se dio mediante Nicolás Tripichio a los 68.

La victoria deja al Palmeiras como único líder del Grupo A con 9 puntos, seguido por Defensa y Justicia (4), Independiente del Valle de Ecuador (1) y Universitario de Lima (0). El conjunto argentino le había ganado la Recopa al equipo brasileño por penales 4-3 el 14 de abril.

Barcelona, por su parte, se impuso 1-0 a Boca gracias a un gol de su delantero Carlos Garcés a los 62 minutos, para encaramarse solitario a la cima del Grupo C con 9 unidades, dejando al Xeneize con seis. Santos de Brasil, el actual subcampeón del torneo, sumó sus primeros tres puntos al golear en casa 4-0 a The Strongest de Bolivia, que no tiene unidades.

Boca no pudo contar con su arquero titular Esteban Andrada, ya que dio positivo por coronavirus en una prueba realizada al arribar a Ecuador y que lo obligará a permanecer en el país para cumplir una cuarentena.

En lo que fue una jornada redonda para los clubes brasileños, Flamengo también sumó su tercera victoria al hilo al derrotar a domicilio 3-2 a Liga Deportiva de Quito con un doblete de Gabriel Barbosa y un tanto de Bruno Henrique. Cristian Borja y Luis Amarilla marcaron los dos del equipo ecuatoriano.

Flamengo quedó liderando el Grupo G con 9 puntos, escoltado por la Liga (4), Vélez de Argentina (3) y el chileno Deportes Unión La Calera (1).

Atlético Mineiro, por su parte, goleó al paraguayo Cerro Porteño por 4-0 para quedar al frente del Grupo H con 7 unidades. Cerro quedó con 4. Siguen Deportivo La Guaira (2) y América de Cali (0), con un partido menos.

Hulk consiguió un doblete, el venezolano Jefferson Savarino y el chileno Eduardo Vargas marcaron los otros dos tantos para el equipo de Belo Horizonte.