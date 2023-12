Palmeiras sufre una resaca agridulce tras ganar el bicampeonato del Brasileirao: la alegría de consolidarse como todopoderoso, con la perla Endrick como protagonista, atenuada por la duda sobre la continuidad de su timonel, el portugués Abel Ferreira.

El 'Verdão' de Sao Paulo bordó la noche del miércoles su duodécima estrella con un empate 1-1 ante Cruzeiro en Belo Horizonte (sureste) en la última jornada del torneo, a la que llegó como virtual campeón.

El estadio Mineirão fue testigo del paso frenético que han impuesto los paulistas desde que Ferreira aterrizó en Sudamérica, en noviembre de 2020: nueve títulos, incluidas dos ligas (2022, 2023) y dos Copas Libertadores (2020, 2021).

Aquel césped mundialista también vio parte del potencial de Endrick, quien con apenas 17 años se convirtió en pieza vital para consolidar a Palmeiras como el equipo más veces campeón de Brasil.

Comprado por el Real Madrid justo hace un año por al menos 65 millones de dólares con bonos al cambio actual, según la prensa brasileña, el delantero anotó el tanto de la victoria parcial y el undécimo en la segunda liga que disputa como profesional.

Su cuota goleadora explotó en la recta final de la temporada (seis dianas en los últimos diez juegos), cuando el Botafogo se desinfló de forma insólita y perdió la punta que había custodiado durante 31 jornadas con una ventaja de hasta 13 puntos.

El paso del 'Fogão' era tan firme que Ferreira llegó a dar por perdido el torneo.

"Mis amigos me decían que podía ser el crack del campeonato, ganar premios individuales, pero para mí el protagonismo no existe (...) Yo solo no conseguiría ganar nunca. Tengo que agradecer por estar en un equipo como este", dijo el juvenil al canal SporTV tras alzar el trofeo.

- A la altura -

En las bandas o en el centro del ataque, el canterano palmeirense exhibió su talento en momentos de necesidad y enderezando un flojo comienzo de temporada, en el que incluso derramó lágrimas cuando las cosas no marchaban bien con las redes.

Sin grandes refuerzos para la temporada y con la sensible baja del extremo Dudu, referente ofensivo, lesionado desde agosto, Ferreira apeló a él. Primero de forma tímida y luego, cuando vio que cumplía, otorgándole la titularidad.

Endrick respondió al comandar la ofensiva, diezmada una vez más tras la lesión de Rony en la antepenúltima fecha. Y obtuvo felicitaciones de diversos frentes, incluido del Real Madrid, al que se unirá a mediados de 2024, una vez cumpla 18 años.

"Estamos muy orgullosos de ti", escribieron los merengues en X (antiguo Twitter).

Endrick fue la punta de lanza de un equipo que volvió a dar aulas de equilibrio: fue el más anotador (64 goles) y el segundo que menos tantos recibió (33 en 38 juegos), por detrás del Atlético Mineiro y del Cruzeiro, ambos con 32.

Su rendimiento lo llevó en noviembre por primera vez a la 'Seleção', que vive malos momentos bajo el comando de Fernando Diniz y que desde hace años echa en falta a un centrodelantero fiable.

Entró en los segundos tiempos de las derrotas contra Colombia (2-1) y Argentina (1-0) por el premundial sudamericano.

- "¡Quédate, Abel!"-

La alegría por los primeros pinos de un proyecto de figura mundial ha sido golpeada por la incertidumbre sobre el futuro de Ferreira, de 44 años, que también sobrevoló durante los festejos de la conquista del Brasileirao-2022.

Idolatrado por la 'torcida' y considerado por muchos el mejor DT de la historia del Palmeiras, el portugués ha puesto en duda su permanencia, pese a que tiene contrato hasta diciembre de 2024, por el intenso calendario del fútbol brasileño y la dificultad de seguir ganando.

En Brasil, los equipos suelen entrar en campo cada tres días y recorrer distancias kilométricas debido al vasto territorio del país, además de los viajes internacionales para disputar la Copa Libertadores.

"No sé qué va a suceder. Estoy cansado, necesito vacaciones", dijo tras ganar el bicampeonato.

Ferreira también mostró inconformismo a lo largo de la temporada por la falta de refuerzos, que se sintió en la Libertadores (cayeron en semifinales con Boca Juniors) y la Copa do Brasil (eliminados en cuartos por Sao Paulo).

Versiones periodísticas apuntan también a que los adinerados equipos árabes lo tienen en la mira.

Aunque al inicio de los festejos de la corona en el Mineirão sus palabras no invitaron al optimismo, después dio parte de tranquilidad al decir que no iba a despedirse de nadie y que "creía" que se quedaba.

En las gradas, los hinchas palmeirenses intentaban convencerlo: "¡Quédate, Abel!".

Raa/app/ma