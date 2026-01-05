Palmeiras contrata al volante Marlon Freitas como primer refuerzo de 2026

El Palmeiras de Brasil anunció este domingo al volante brasileño Marlon Freitas, ahora excapitán del Botafogo, como su primer refuerzo del año con contrato hasta fines de 2028.

"¡El hombre está listo para representar nuestros colores", publicó el club de Sao Paulo en un mensaje en X, acompañado de un video de Freitas con la camiseta del Verdao.

El mediocampista de 30 años, capitán del Botafogo en las últimas dos temporadas, ya firmó el contrato y conversó telefónicamente con el técnico portugués Abel Ferreira.

"Aún no hablamos de la parte táctica, de funciones en el campo, pero lo importante es que estoy acá", dijo el jugador, según una nota divulgada por el Palmeiras.

"Es una oportunidad gigantesca en mi carrera", agregó Freitas, que ganó el Brasileirao y la Copa Libertadores de 2024 con el Botafogo.

Subcampeón de la última Libertadores, el Palmeiras debutará por el Brasileirao 2026 a fines de enero, como visitante contra el Atlético Mineiro.