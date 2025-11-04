Palmeiras defiende liderato del Brasileirão ante Santos, con Neymar como incógnita

¿Juega Neymar? La pregunta marca la 32ª jornada del Brasileirão, en la que el líder Palmeiras recibe este jueves al Santos en césped sintético, una superficie muy cuestionada por el astro de 33 años.

El Verdão encabeza la tabla con 65 puntos, uno más que el Flamengo, que el miércoles visitará al Sao Paulo.

Tras mes y medio de baja, Neymar reapareció el sábado en el empate 1-1 entre Santos y Fortaleza, pero su presencia en el Allianz Parque, en Sao Paulo, es un misterio.

El internacional brasileño es una de las voces más críticas hacia las canchas de grama artificial, por considerar que aumentan el riesgo de lesiones. "El fútbol profesional no se juega en césped sintético", dijo en un comunicado a principios de año.

No obstante, el delicado momento del Santos, decimosexto en la tabla y solo separado por dos puntos de la zona de descenso, podría motivar al técnico argentino Juan Pablo Vojvoda a contar con la exestrella del Barcelona y el Paris Saint-Germain.

"Neymar pasó por muchas batallas y lo mejor que puede hacer un entrenador es escucharlo. Sabemos que no es un jugador cualquiera", comentó Vojvoda.

"Quiero terminar la temporada con Neymar dentro del campo", agregó el entrenador.

En el otro lado, el Palmeiras podría volver a alinear a titulares como Gustavo Gómez, José Manuel López o Joaquín Píquerez, que descansaron el domingo en la victoria contra el Juventude (0-2). Aníbal Moreno es baja por sanción.

Dormir como líder

El Flamengo podría dormir este miércoles en la cima si vence al Sao Paulo (8º), que jugará en Vila Belmiro, casa del Santos, y no en su estadio Morumbí, ocupado por conciertos.

Los flamenguistas, sin embargo, tienen seis bajas: Léo Ortiz, Jorginho, Pedro, Jorge Carrascal y Everson están lesionados, y Bruno Henrique cumplirá suspensión.

Y, aunque ha sufrido tropiezos, el Sao Paulo todavía sueña con la clasificación para la próxima Copa Libertadores, a tres puntos del Fluminense (7º), último equipo en zona de acceso al torneo continental, que el jueves chocará con el Mirassol (4º).

El Cruzeiro, tercero con 60 unidades, tiene una difícil visita al irregular Gremio (11º), que aún no tiene la permanencia en primera división asegurada, pero que ha ganado sus tres últimos partidos como local.

La jornada trae también los derbis Botafogo-Vasco da Gama y Ceará-Fortaleza.

Partidos de la 32ª jornada:

Miércoles:

Bragantino-Corinthians

Vitória-Internacional

Sport Recife-Juventude

Botafogo-Vasco da Gama

Atlético Mineiro-Bahia

Gremio-Cruzeiro

Sao Paulo-Flamengo

Jueves:

Fluminense-Mirassol

Ceará-Fortaleza

Palmeiras-Santos

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Palmeiras 65 30 20 5 5 55 26 29

2. Flamengo 64 30 19 7 4 59 16 43

3. Cruzeiro 60 31 17 9 5 45 22 23

4. Mirassol 56 31 15 11 5 52 31 21

5. Bahia 52 31 15 7 9 42 35 7

6.

Botafogo 48 31 13 9 9 41 28 13

7. Fluminense 47 31 14 5 12 37 37 0

8. Sao Paulo 44 31 12 8 11 35 33 2

9. Vasco da Gama 42 31 12 6 13 49 43 6

10. Corinthians 42 31 11 9 11 34 35 -1

11. Gremio 39 31 10 9 12 33 40 -7

12. Ceará 38 31 10 8 13 29 29 0

13. Atlético Mineiro 37 30 9 10 11 27 32 -5

14. RB Bragantino 36 31 10 6 15 35 49 -14

15. Internacional 36 31 9 9 13 35 43 -8

16. Santos 33 30 8 9 13 31 43 -12

17. Vitória 31 31 7 10 14 28 47 -19

18. Fortaleza 28 30 7 7 16 28 45 -17

19. Juventude 26 31 7 5 19 24 58 -34

20. Sport Recife 17 30 2 11 17 22 49 -27

prb/erc/ag