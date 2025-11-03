Palmeiras gana 2-0 al Juventude y se mantiene en el liderato del Brasileirao

El Palmeiras recuperó este domingo el liderato del Brasileirão, arrebatado por el Flamengo en la víspera, al vencer 2-0 al Juventude en la 31ª jornada, en la que el neerlandés Memphis Depay rompió su sequía y Everton Ribeiro volvió a jugar con el Bahia tras superar un cáncer.

A continuación las tres escenas que marcaron la fecha del Campeonato brasileño:

No fallan

Los dos finalistas de la Copa Libertadores, Palmeiras y Flamengo, durmieron este fin de semana en la punta del Brasileirão, con ventaja para el Verdão, que mantuvo la primera plaza al final de la jornada.

El Flamengo de Filipe Luís asumió el sábado el liderato con una victoria por 3-0 en el Maracaná contra el colista Sport Recife, poniendo presión al Palmeiras, que jugaba un día después en casa del Juventude, penúltimo.

Con varios reservas, el conjunto del portugués Abel Ferreira impuso su superioridad con un tanto de Bruno Rodrigues en la primera parte y un bonito disparo desde fuera del área en el segundo tiempo de Felipe Anderson, recuperando el liderato con un punto más que el Flamengo.

"Es el gol más bonito que hice con el Palmeiras. Quiero valorizar la fuerza de la plantilla, todos preparados, y esto hace que un equipo luche por el título", explicó Felipe Anderson, de 32 años y que marcó su sexto gol como palmeirense.

"No era fácil, después de la victoria del jueves (contra Liga de Quito, en Libertadores), volver y concentrarnos para el Brasileirão, pero no podemos distraernos, necesitamos hacer nuestra parte", agregó.

Mientras Palmeiras y Flamengo mantienen su emocionante pulso por el título, Sport y Juventude siguen hundidos en el fondo de la tabla, cada vez más cerca de la Serie B.

Acabó la sequía

Una de las atracciones del campeonato, el neerlandés Memphis Depay, puso fin a su sequía con el Corinthians, con un tanto de penalti en la victoria por 2-0 frente al Gremio de Porto Alegre.

El máximo goleador de la historia de la selección de Países Bajos no marcaba con el Timão desde el 30 de julio, aunque este domingo puso fin a nueve partidos en blanco con su club.

"Llevamos tres victorias seguidas, y llegamos bien al final del campeonato, igual que el año pasado. Si repetimos la misma secuencia que en 2024, podemos pelear por la Copa de Brasil y por cosas importantes en el Brasileirão", explicó Depay.

Con la victoria, el Corinthians se mantiene décimo con 42 puntos, a cinco del Fluminense, séptimo y que ocupa actualmente la última plaza de clasificación para la próxima Libertadores.

Por su parte, el Gremio es undécimo, a tres puntos del Timão.

- Vuelven a jugar -

Si el sábado la gran noticia fue el regreso de Neymar al césped tras 48 días lesionado, en el empate 1-1 del Santos con el Fortaleza, este domingo la atención fue para el también internacional Everton Ribeiro, quien volvió al césped tras superar un cáncer.

El capitán del Bahia anunció el 6 de octubre que le había sido diagnosticado un cáncer en la tiroides que requería una cirugía.

Tras recuperarse, Everton Ribeiro saltó al césped en el minuto 87 en el partido que su equipo jugó en casa contra el Bragantino y participó en el gol de la victoria baiana (2-1), obra de Willian José, en el duelo entre los dos equipos filiales de Brasil: el Bahia forma parte del Grupo City, mientras que el Bragantino pertenece a la Red Bull.

"No podía tener un regreso mejor. Estamos en el camino cierto. Tenemos que llevar este mismo espíritu, esta misma alegría. Es un momento muy importante, la recta final. Tenemos que mantener los pies en el suelo, con más confianza, y mantener el ritmo dentro y fuera de casa", dijo Ribeiro, de 36 años.

Con la victoria, el Bahia se mantiene quinto, en zona de Libertadores, mientras que el Bragantino, donde debutó el técnico Vagner Mancini, encadenó su cuarta derrota seguida y queda con cinco puntos de margen sobre el descenso.

