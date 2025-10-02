Palmeiras gana fácilmente 3-0 al Vasco da Gama y pone presión al líder Flamengo

El Palmeiras subió a la segunda plaza del Brasileirao y puso presión al líder Flamengo tras ganar fácilmente este miércoles al Vasco da Gama por 3-0, situándose a dos puntos de los rojinegros, que este jueves se miden al Cruzeiro, tercero, en el Maracaná, en la 26ª jornada del torneo.

Una gran primera media hora del Verdao acabó con el partido y con la resistencia vascaína, con tres tantos de la pareja de moda del fútbol brasileño, el argentino 'Flaco' López (dos goles) y Victor Roque (un tanto).

"Nunca hubiera imaginado una pareja así, pero estoy feliz que está funcionando, entrenamos mucho y nos esforzamos por el equipo. Creo que todo es fruto del trabajo del grupo", destacó el Flaco López tras el partido.

Por su parte, Victor Roque apuntó que "es un placer enorme jugar con un jugador increíble como él, que me ha ayudado bastante, el grupo también. Hoy hizo dos goles y me dio una asistencia", comentó.

Con la victoria, el Palmeiras se recupera del tropiezo el domingo en casa del Bahia (1-0) y pone fin a siete partidos sin perder del Vasco da Gama entre liga y Copa de Brasil.

Botafogo, cuarto

En la lucha para acceder a la próxima Libertadores, el Botafogo ganó en casa 2-1 al Bahia, con un tanto del uruguayo Santi Rodríguez en la primera parte y otro de Jeffinho a los pocos segundos de empezar la segunda. Rodrigo Néstor, con una falta que desvió la defensa, recortó para un Bahia que jugó la segunda parte con 10 por expulsión del argentino Mateo Sanabria.

Con la victoria, el Botafogo pasa a ocupar la cuarta plaza, la última que da acceso directo a la fase de grupos de la Libertadores, gracias al empate a 1 del Mirassol en casa contra el Bragantino. Ya el Bahia, sexto y con un partido menos, queda a tres puntos de la cuarta posición.

Penalti polémico

En Porto Alegre, un penalti transformado por el colombiano Johan Carbonero en el minuto 102 salvó un punto para el Internacional ante el Corinthians, en el reencuentro del argentino Ramón Díaz, ahora técnico Colorado, contra el Timao, del que fue destituido hace unos meses. Gui Negao había adelantado a los visitantes en el minuto 10.

El penalti, tras ser alertado por el VAR, encendió los ánimos del Corinthians.

"El partido transcurrió con normalidad, un partido fácil de ser arbitrado y que, lamentablemente, tuvo la interferencia directa del señor Gilberto Rodrigues en el VAR y del señor Rodrigo Pereira por segunda vez contra el Corinthians. Una situación absurda, lamentable y que nos hace salir de aquí sin puntos importantes, que nos darían una posibilidad de ya estar bien mejor en la competición", lamentó el técnico corinthiano, Dorival Junior.

También este miércoles, el Santos salvó un punto in-extremis contra el Gremio (1-1) con un tanto de Lautaro Díaz en el minuto 89 y el Fluminense dejó escapar 2 puntos en el descuento en su visita al colista Sport Recife (2-2), que igualó en el 90+7 con Luan Cándido.

La 26ª jornada se completará este jueves, destacando el duelo estrella entre el líder Flamengo y el Cruzeiro, tercero, y la visita del Sao Paulo al Fortaleza.

Resultados de los partidos de la 26ª jornada del campeonato de fútbol brasileño, y tabla de clasificación:

- Martes:

Atlético Mineiro 0

Juventude 0

- Miércoles:

Sport 2 Lima

Fluminense 2

Palmeiras 3

Vasco 0

Mirassol 1

Red Bull Bragantino 1

Internacional 1

Corinthians 1

Santos 1

Grémio 1

Botafogo 2

Bahia 1

- Jueves:

Vitória

Ceara

Fortaleza

São Paulo

Flamengo

Cruzeiro

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 54 24 16 6 2 50 12 38

2. Palmeiras 52 24 16 4 4 39 19 20

3. Cruzeiro 50 25 15 5 5 39 19 20

4. Botafogo 43 26 12 7 7 37 21 16

5. Mirassol 43 25 11 10 4 42 25 17

6. Bahia 40 25 11 7 7 33 30 3

7. Fluminense 35 24 10 5 9 30 31 -1

8. São Paulo 35 25 9 8 8 27 25 2

9. Red Bull Bragantino 33 26 9 6 11 32 38 -6

10. Grémio 33 26 8 9 9 28 32 -4

11. Ceara 31 24 8 7 9 23 23 0

12. Vasco 30 26 8 6 12 38 38 0

13. Corinthians 30 26 7 9 10 26 32 -6

14. Atlético Mineiro 29 24 7 8 9 22 26 -4

15. Internacional 29 25 7 8 10 30 38 -8

16. Santos 28 25 7 7 11 25 35 -10

17. Juventude 23 25 6 5 14 20 46 -26

18. Vitória 22 25 4 10 11 20 38 -18

19. Fortaleza 21 24 5 6 13 24 38 -14

20. Sport 15 24 2 9 13 18 37 -19

